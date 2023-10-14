У убитых боевиков ХАМАС нашли планы нападения на израильские школы

В граничащем с сектором Газа кибуце Израиля нашли планы захвата детских учреждений со стороны ХАМАС. Это утверждает в своём материале NBC News. Журналисты выяснили, что боевикам двух высококвалифицированных подразделений ХАМАС якобы был отдан приказ окружить израильские деревни и нацелиться на места, где собираются мирные граждане, в том числе и дети.

Особенно подробно были разработаны планы нападения на начальные школы и молодёжный центр в Кфар-Саба, чтобы "убить как можно больше людей", захватить заложников и переправить их в сектор Газа, утверждается в статье. Схемы и документы с дорожными картами были найдены у ликвидированных боевиков ХАМАС.