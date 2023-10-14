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14 октября, 05:48

У убитых боевиков ХАМАС нашли планы нападения на израильские школы

NBC News: ХАМАС планировало атаковать школы в Израиле

В граничащем с сектором Газа кибуце Израиля нашли планы захвата детских учреждений со стороны ХАМАС. Это утверждает в своём материале NBC News. Журналисты выяснили, что боевикам двух высококвалифицированных подразделений ХАМАС якобы был отдан приказ окружить израильские деревни и нацелиться на места, где собираются мирные граждане, в том числе и дети.

Особенно подробно были разработаны планы нападения на начальные школы и молодёжный центр в Кфар-Саба, чтобы "убить как можно больше людей", захватить заложников и переправить их в сектор Газа, утверждается в статье. Схемы и документы с дорожными картами были найдены у ликвидированных боевиков ХАМАС.

ЦАХАЛ раскрыла, сколько людей удерживают в заложниках палестинские боевики

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Ранее в ХАМАС заявили, что не будут вести переговоры о заложниках до завершения боёв. Выдвигалось предположение, что боевики удерживают пленных под землёй в тоннелях Газы. По одной из версий, они могут находиться под центральной больницей Шифа, где сосредоточены палестинские больные и раненые. Позже Армия обороны Израиля обнаружила тела некоторых пропавших израильтян и зацепки к местам возможного содержания похищенных членами ХАМАС заложников. Район страшной находки и обстоятельства смерти людей не уточнялись.

Обложка ©

Levi Meir Clancy / Unsplash

Марина Калегина
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