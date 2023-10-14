Замглавы МИД РФ Богданов может встретиться с ХАМАС в Катаре на следующей неделе

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов может встретиться с представителями ХАМАС в ходе рабочей поездки в Катар, которая запланирована на следующей неделе.

"Я не исключаю. Обычно мы там встречались с руководством ХАМАС каждый раз, когда я там бывал. Если у них будет желание, мы всегда поддерживаем", — приводит его слова РИА "Новости".