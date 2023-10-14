Замглавы МИД РФ Богданов может встретиться с ХАМАС в Катаре на следующей неделе
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов может встретиться с представителями ХАМАС в ходе рабочей поездки в Катар, которая запланирована на следующей неделе.
"Я не исключаю. Обычно мы там встречались с руководством ХАМАС каждый раз, когда я там бывал. Если у них будет желание, мы всегда поддерживаем", — приводит его слова РИА "Новости".
Дипломат отметил полезность встречи в сложившейся политической обстановке. По его словам, она бы пошла только на благо и помогла решить практические вопросы, в том числе по освобождению заложников.
Кстати, ранее президент России Владимир Путин заявил, что далеко не все жители сектора Газа поддерживают действия боевиков ХАМАС, которые продолжают устраивать бесчинства в отношении мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков. Глава государства признал, что Израиль подвергся "беспрецедентной по своей жестокости атаке и имеет право на защиту", однако отметил необходимость создания независимой Палестины. В ответ представители ХАМАС заявили, что ценят усилия российского лидера по разрешению конфликта.
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