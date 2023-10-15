Красный Крест договаривается с Израилем и ХАМАС об оказании помощи заложникам
Международный комитет Красного Креста связался с властями Израиля и руководством движения ХАМАС для обсуждения способов оказания помощи заложникам в секторе Газа. Об этом представитель организации рассказал в эфире телеканала Al Arabiya.
"Мы ведём диалог с обеими сторонами о доставке медикаментов заложникам, удерживаемым ХАМАС", — добавили в МККК.
По данным Красного Креста, возможность снабдить узников всем необходимым появится лишь в случае установления перемирия. Кроме них в срочной помощи нуждаются десятки тысяч мирных жителей, подчеркнули в международной организации.
В субботу число погибших в результате авиаударов ЦАХАЛ по сектору Газа выросло до 2215 человек. Ещё 8714 гражданских получили ранения. Их лечение осложняется полной блокадой региона, который отрезали от воды и электричества. Для исправной работы медучреждений Палестине требуется 1,7 миллиона литров топлива, сообщал ранее Минздрав страны.
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