Красный Крест договаривается с Израилем и ХАМАС об оказании помощи заложникам

Международный комитет Красного Креста связался с властями Израиля и руководством движения ХАМАС для обсуждения способов оказания помощи заложникам в секторе Газа. Об этом представитель организации рассказал в эфире телеканала Al Arabiya.

"Мы ведём диалог с обеими сторонами о доставке медикаментов заложникам, удерживаемым ХАМАС", — добавили в МККК.