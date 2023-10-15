Регион

Уведомления отключены

14 октября, 21:21

Красный Крест договаривается с Израилем и ХАМАС об оказании помощи заложникам

Международный комитет Красного Креста связался с властями Израиля и руководством движения ХАМАС для обсуждения способов оказания помощи заложникам в секторе Газа. Об этом представитель организации рассказал в эфире телеканала Al Arabiya.

"Мы ведём диалог с обеими сторонами о доставке медикаментов заложникам, удерживаемым ХАМАС", — добавили в МККК.

По данным Красного Креста, возможность снабдить узников всем необходимым появится лишь в случае установления перемирия. Кроме них в срочной помощи нуждаются десятки тысяч мирных жителей, подчеркнули в международной организации.

Путин: Призыв применить против сектора Газа аналог блокады Ленинграда неприемлем

Путин: Призыв применить против сектора Газа аналог блокады Ленинграда неприемлем

В субботу число погибших в результате авиаударов ЦАХАЛ по сектору Газа выросло до 2215 человек. Ещё 8714 гражданских получили ранения. Их лечение осложняется полной блокадой региона, который отрезали от воды и электричества. Для исправной работы медучреждений Палестине требуется 1,7 миллиона литров топлива, сообщал ранее Минздрав страны.

Обложка ©

Flickr / Jornal Brasil em Folhas

Илья Пушкарев
  • Новости
  • красныйкрест
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • хамас
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров