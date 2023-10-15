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14 октября, 21:50

Аббас заявил Байдену о неприятии убийств мирных жителей с обеих сторон в Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас провёл переговоры с американским лидером Джо Байденом, в которых заявил о неприятии убийств мирных жителей с обеих сторон конфликта вокруг сектора Газа.

"Аббас подчеркнул своё неприятие практики убийств и жестокого обращения с мирными гражданами с обеих сторон и призвал освободить гражданских лиц, взятых в плен или заложники", — сказано в заявлении палестинского руководства.

Он также заявил Байдену о необходимости срочно открыть гумкоридоры в сектор Газа для доставки жителям медикаментов и воды, а также предоставления электричества и топлива. Палестинский президент указал на "полный отказ от идеи перемещения населения сектора Газа со своей земли".

Он призвал прекратить нападения поселенцев на палестинские селения и остановить постоянные вторжения экстремистов на территорию, прилегающую к иерусалимской мечети Аль-Акса. Аббас отметил "направленность Палестины на соблюдение международной законности, а также на мирное сопротивление и политические действия при достижении целей независимости палестинского народа".

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Напомним, число погибших в результате авиаударов ЦАХАЛ по сектору Газа выросло до 2215 человек. Ещё 8714 гражданских получили ранения. Их лечение осложняется полной блокадой региона, который отрезали от воды и электричества. Для исправной работы медучреждений Палестине требуется 1,7 миллиона литров топлива, сообщал Минздрав страны.

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Андрей Бражников
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