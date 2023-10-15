Аббас заявил Байдену о неприятии убийств мирных жителей с обеих сторон в Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас провёл переговоры с американским лидером Джо Байденом, в которых заявил о неприятии убийств мирных жителей с обеих сторон конфликта вокруг сектора Газа.

"Аббас подчеркнул своё неприятие практики убийств и жестокого обращения с мирными гражданами с обеих сторон и призвал освободить гражданских лиц, взятых в плен или заложники", — сказано в заявлении палестинского руководства.

Он также заявил Байдену о необходимости срочно открыть гумкоридоры в сектор Газа для доставки жителям медикаментов и воды, а также предоставления электричества и топлива. Палестинский президент указал на "полный отказ от идеи перемещения населения сектора Газа со своей земли".