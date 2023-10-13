Аббас отверг политику Израиля по насильственному перемещению палестинцев в Газе
Палестина не согласна с политикой Израиля по насильственному перемещению палестинцев, которые сейчас находятся в секторе Газа, заявил президент частично признанного государства на Ближнем Востоке Махмуд Аббас.
"Мы отвергаем насильственное перемещение населения Газы", — сказал он в ходе переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Иордании, его слова приводит телеканал Al Arabiya.
Напомним, как ранее сообщали в ООН, Израиль проинформировал о необходимости эвакуации 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа и дал для этого жителям Газы не более суток. При этом представитель ХАМАС назвал ложными сообщения о том, что власти еврейского государства уведомили ООН о необходимости эвакуации палестинцев на юг анклава.
Как уже рассказывал Лайф 7 октября сектор Газа напал на Израиль, в страну проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильские власти заявили о переходе в состояние войны, и вот уже почти неделю между сторонами продолжаются боестолкновения. Со стороны палестинцев погибло уже более 1,5 тысячи человек, столько же жертв среди израильтян.
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