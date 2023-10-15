Армия Израиля ликвидировала членов ХАМАС на выходе из туннеля в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает атаковать сектор Газа. Очередная группа членов палестинской радикальной группировки ХАМАС уничтожена на выходе из подземного туннеля, информирует пресс-служба ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля ликвидировала боевиков ХАМАС в туннеле в Газе. Видео © ЦАХАЛ

"В течение дня Армия обороны Израиля продолжала наносить удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе в Джабалии, Зейтуне, Аль-Фуркане и Бейт-Хануне", — говорится в сообщении ведомства.

Целями атак были оперативные командные центры, группы боевиков и миномётные установки. Реактивный истребитель ЦАХАЛ также обнаружил здание, в котором находилось несколько террористов, и уничтожил его.