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14 октября, 23:44

Армия Израиля ликвидировала членов ХАМАС на выходе из туннеля в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает атаковать сектор Газа. Очередная группа членов палестинской радикальной группировки ХАМАС уничтожена на выходе из подземного туннеля, информирует пресс-служба ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля ликвидировала боевиков ХАМАС в туннеле в Газе. Видео © ЦАХАЛ

"В течение дня Армия обороны Израиля продолжала наносить удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе в Джабалии, Зейтуне, Аль-Фуркане и Бейт-Хануне", — говорится в сообщении ведомства.

Целями атак были оперативные командные центры, группы боевиков и миномётные установки. Реактивный истребитель ЦАХАЛ также обнаружил здание, в котором находилось несколько террористов, и уничтожил его.

"Кроме того, во второй половине дня ЦАХАЛ выявила несколько боевиков ХАМАС, выходивших из туннеля в секторе Газа", — добавляет пресс-служба, отмечая, что туннель был поражён и террористы ликвидированы.

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Ранее Лайф писал, что военнослужащие Израиля начали наносить массированные удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ анонсировала атаку с воздуха, моря и земли. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС.

Обложка ©

ЦАХАЛ

Лариса Сафронова
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