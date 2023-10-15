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15 октября, 01:30

Воздушная бойня: Налёт ВВС Израиля на лагерь беженцев в Газе привёл к многочисленным жертвам

Al Hadath: 15 палестинцев погибли при налёте авиации Израиля на сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 15 октября нанесла серию ударов по населённым пунктам сектора Газа. Налёт авиации на лагерь беженцев Хан-Юнис привёл к гибели 15 вынужденных переселенцев, среди них есть дети, сообщает телеканал Al Hadath.

По его информации, наибольшее количество ударов пришлось на кварталы Эль-Карама, Шейх-Радван и Халаф-Бараке. После субботних атак палестинский Минздрав сообщил, что число жертв увеличилось до 2228 человек, более 8700 палестинцев получили ранения.

Армия Израиля перенесла наступление на Газу из-за вмешательства небесных сил

Армия Израиля перенесла наступление на Газу из-за вмешательства небесных сил

Ранее Лайф писал, что военнослужащие Израиля начали наносить массированные удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения боевиков. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал израильские власти пересмотреть своё требование об эвакуации 1 млн жителей северных районов сектора Газа на юг региона.

Обложка ©

AP / TASS / Leo Correa

Лариса Сафронова
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