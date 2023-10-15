Воздушная бойня: Налёт ВВС Израиля на лагерь беженцев в Газе привёл к многочисленным жертвам
Al Hadath: 15 палестинцев погибли при налёте авиации Израиля на сектор Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 15 октября нанесла серию ударов по населённым пунктам сектора Газа. Налёт авиации на лагерь беженцев Хан-Юнис привёл к гибели 15 вынужденных переселенцев, среди них есть дети, сообщает телеканал Al Hadath.
По его информации, наибольшее количество ударов пришлось на кварталы Эль-Карама, Шейх-Радван и Халаф-Бараке. После субботних атак палестинский Минздрав сообщил, что число жертв увеличилось до 2228 человек, более 8700 палестинцев получили ранения.
Ранее Лайф писал, что военнослужащие Израиля начали наносить массированные удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения боевиков. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал израильские власти пересмотреть своё требование об эвакуации 1 млн жителей северных районов сектора Газа на юг региона.
AP / TASS / Leo Correa