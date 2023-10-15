Воздушная бойня: Налёт ВВС Израиля на лагерь беженцев в Газе привёл к многочисленным жертвам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 15 октября нанесла серию ударов по населённым пунктам сектора Газа. Налёт авиации на лагерь беженцев Хан-Юнис привёл к гибели 15 вынужденных переселенцев, среди них есть дети, сообщает телеканал Al Hadath.

По его информации, наибольшее количество ударов пришлось на кварталы Эль-Карама, Шейх-Радван и Халаф-Бараке. После субботних атак палестинский Минздрав сообщил, что число жертв увеличилось до 2228 человек, более 8700 палестинцев получили ранения.