Регион

Уведомления отключены

14 октября, 20:18

Боррель призвал отменить приказ Израиля об эвакуации 1 млн палестинцев на юг Газы

Боррель выступил за отмену требования об эвакуации гражданских в секторе Газа

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал израильские власти пересмотреть своё требование об эвакуации жителей северных районов сектора Газа на юг региона. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X.

"Все заложники в Газе должны быть освобождены, гражданские лица не должны использоваться как живой щит. Приказ об эвакуации 1 миллиона человек с севера сектора Газа должен быть серьёзно пересмотрен", — подчеркнул зарубежный дипломат.

ЦАХАЛ снова начала наносить массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ снова начала наносить массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Позицию Израиля, который дал гражданским сутки на эвакуацию из зоны боевых действий, ранее осудил и генсек ООН Антониу Гутерриш. Политик назвал это требование опасным и невозможным. Впрочем, многие жители сектора Газа действительно начали вынужденное переселение. Омрачил этот процесс лишь удар ЦАХАЛ, в результате которого, по данным ХАМАС, погибли 70 человек.

Обложка ©

Flickr / European Parliament

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Жозеп Боррель
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров