Боррель призвал отменить приказ Израиля об эвакуации 1 млн палестинцев на юг Газы

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал израильские власти пересмотреть своё требование об эвакуации жителей северных районов сектора Газа на юг региона. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X.

"Все заложники в Газе должны быть освобождены, гражданские лица не должны использоваться как живой щит. Приказ об эвакуации 1 миллиона человек с севера сектора Газа должен быть серьёзно пересмотрен", — подчеркнул зарубежный дипломат.