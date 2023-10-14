Боррель призвал отменить приказ Израиля об эвакуации 1 млн палестинцев на юг Газы
Боррель выступил за отмену требования об эвакуации гражданских в секторе Газа
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал израильские власти пересмотреть своё требование об эвакуации жителей северных районов сектора Газа на юг региона. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X.
"Все заложники в Газе должны быть освобождены, гражданские лица не должны использоваться как живой щит. Приказ об эвакуации 1 миллиона человек с севера сектора Газа должен быть серьёзно пересмотрен", — подчеркнул зарубежный дипломат.
Позицию Израиля, который дал гражданским сутки на эвакуацию из зоны боевых действий, ранее осудил и генсек ООН Антониу Гутерриш. Политик назвал это требование опасным и невозможным. Впрочем, многие жители сектора Газа действительно начали вынужденное переселение. Омрачил этот процесс лишь удар ЦАХАЛ, в результате которого, по данным ХАМАС, погибли 70 человек.
Flickr / European Parliament