Сын Кости Цзю впервые защитил титул чемпиона мира по боксу
Боксёр Тим Цзю защитил титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO
Австралийский боксёр Тим (Тимофей) Цзю защитил титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO). Он победил американца Брайана Мендосу решением судей.
Сын бывшего абсолютного чемпиона мира россиянина Константина Цзю впервые защитил титул чемпиона мира по версии WBO, который был присвоен ему без боя после того, как прежний обладатель пояса американец Джермелл Чарло вышел на ринг в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Теперь на счету 28-летнего Цзю 24 победы (17 нокаутом), ни одного поражения. Он завоевал звание временного чемпиона мира WBO в марте этого года, одолев американца Тони Харрисона. А в июне боксёр защитил пояс благодаря уверенной победе над представителем Мексики Карлосом Окампо.
ТАСС / EPA / DARREN ENGLAND