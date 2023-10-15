Сын Кости Цзю впервые защитил титул чемпиона мира по боксу

Австралийский боксёр Тим (Тимофей) Цзю защитил титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO). Он победил американца Брайана Мендосу решением судей.

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира россиянина Константина Цзю впервые защитил титул чемпиона мира по версии WBO, который был присвоен ему без боя после того, как прежний обладатель пояса американец Джермелл Чарло вышел на ринг в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.