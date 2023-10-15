Сийярто раскрыл, из-за чего в ЕС политиков объявляют "агентами Кремля"
Сийярто: В ЕС политиков считают "российскими шпионами" за нелиберальные взгляды
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что в Евросоюзе невозможно обсуждать стратегические вопросы европейского будущего из-за их политизации. По его словам, в ЕС считают политиков "российскими шпионами" или "путинистами", если их мнение на 110 процентов не соответствует либеральному мейнстриму.
"Из-за этой политизации стало невозможно рационально обсуждать важные, стратегические вопросы, проблемы, имеющие долгосрочное и серьёзное влияние на европейское будущее", — отметил Сийярто в беседе с РИА "Новости".
Он указал, что необходимо честно оценивать возможное влияние вступления Украины в ЕС, такова позиция Будапешта. Сийярто считает, что сейчас нереально, чтобы в Европейском союзе хоть что-нибудь обсуждали рационально и прагматично. Он также добавил, что и до событий на Украине в Евросоюзе было сложно вести рациональный и уважительный диалог по важным вопросам.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что поставки на Украину оружия увеличивают сроки конфликта и число жертв. По его словам, Венгрия отправляет исключительно гуманитарную помощь. Также Сийярто заявлял о том, что Венгрия намерена блокировать начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз до тех пор, пока Киев не искоренит дискриминацию закарпатских венгров на уровне законов.
ТАСС / Zuma