Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что в Евросоюзе невозможно обсуждать стратегические вопросы европейского будущего из-за их политизации. По его словам, в ЕС считают политиков "российскими шпионами" или "путинистами", если их мнение на 110 процентов не соответствует либеральному мейнстриму.

"Из-за этой политизации стало невозможно рационально обсуждать важные, стратегические вопросы, проблемы, имеющие долгосрочное и серьёзное влияние на европейское будущее", — отметил Сийярто в беседе с РИА "Новости".