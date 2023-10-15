Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Сегодня я находился в контакте с моими израильскими коллегами. За последний час они сообщили мне, что возобновили подачу воды на юге сектора Газа", — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Салливан также заверил, что Штаты готовы координировать усилия с Израилем, Египтом, Иорданией и ООН, чтобы гарантировать доступ мирных жителей Палестины к "предметам базовой необходимости", а также их защиту от бомбардировок со стороны ЦАХАЛ.