Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа
Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Сегодня я находился в контакте с моими израильскими коллегами. За последний час они сообщили мне, что возобновили подачу воды на юге сектора Газа", — сказал он в интервью телеканалу CNN.
Салливан также заверил, что Штаты готовы координировать усилия с Израилем, Египтом, Иорданией и ООН, чтобы гарантировать доступ мирных жителей Палестины к "предметам базовой необходимости", а также их защиту от бомбардировок со стороны ЦАХАЛ.
К слову, ранее телеканал Al Hadath также сообщал о возобновлении водоснабжения в южных районах сектора Газа. Официальные лица Израиля на данный момент не комментировали эту информацию.
Напомним, число погибших из-за атак Израиля по сектору Газа превысило 2,3 тысячи. Ещё более девяти тысяч человек получили ранения. Их лечение осложняется полной блокадой региона, который отрезали от воды и электричества. Для исправной работы медучреждений Палестине требуется 1,7 миллиона литров топлива, сообщал Минздрав анклава.
ТАСС /EPA / MOHAMMED SABER