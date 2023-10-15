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15 октября, 16:59

Психолог раскрыл главную роль отца для детей

Психолог Кичаев: Дети в семьях без отца чаще страдают от низкой самооценки

Для каждого ребёнка отец является значимым человеком, который закладывает в личность важные качества, а также отвечает за то, чтобы сын или дочь приняли свой пол и усвоили необходимые нормы поведения. Об этом рассказал Александр Кичаев.

"Мальчик бессознательно копирует поведение отца. Если он рос без папы, то может быть не очень мужественным и повторять поведение матери. Однако бывают и исключения", подчеркнул психолог в беседе с телеканалом "360".

День отца: почему этот день не такой известный, как День матери

День отца: почему этот день не такой известный, как День матери

По его словам, для девочек отец — пример мужественности, заботы, опоры и силы духа. Общаясь с папой, дочери учатся, как будут выстраивать взаимоотношения с будущим мужем. Кичаев добавил, что отец нужен в семье для того, чтобы не ощущать неполноценность. Многие дети, которые росли без папы, чаще всего страдают от низкой самооценки, подчёркивает эксперт.

Психолог Андрей Клеверин согласился с тем, что в семье должны быть мама и папа. Эксперт поддерживает День отца в России. По его словам, сейчас в нашей стране роль папы размыта. У молодых парней, которые только становятся родителями, есть установка, что главная задача мужчин — зарабатывать деньги, отметил эксперт.

Эти 7 самых важных фраз каждый отец должен говорить дочке в детстве

Эти 7 самых важных фраз каждый отец должен говорить дочке в детстве

В России День отца отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. Указ об учреждении в стране нового праздника подписал президент РФ Владимир Путин 4 октября 2021 года. Ранее в Госдуме назвали появление Дня отца важным знаком для российского общества.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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