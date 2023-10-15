Психолог раскрыл главную роль отца для детей

Для каждого ребёнка отец является значимым человеком, который закладывает в личность важные качества, а также отвечает за то, чтобы сын или дочь приняли свой пол и усвоили необходимые нормы поведения. Об этом рассказал Александр Кичаев.

"Мальчик бессознательно копирует поведение отца. Если он рос без папы, то может быть не очень мужественным и повторять поведение матери. Однако бывают и исключения", — подчеркнул психолог в беседе с телеканалом "360".

По его словам, для девочек отец — пример мужественности, заботы, опоры и силы духа. Общаясь с папой, дочери учатся, как будут выстраивать взаимоотношения с будущим мужем. Кичаев добавил, что отец нужен в семье для того, чтобы не ощущать неполноценность. Многие дети, которые росли без папы, чаще всего страдают от низкой самооценки, подчёркивает эксперт.