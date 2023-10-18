Всемирный день конфет, День женского счастья, День Харитины: Праздники и приметы 18 октября Сегодня, 18 октября, в России нет официальных, государственных праздников. Зато есть яркие и необычные. Так, один из них оценят все сладкоежки, второй — представительницы прекрасного пола. Найдётся особое событие даже для мужчин, которые любят выглядеть с иголочки. 17 октября, 21:01 18 октября отмечается Всемирный день конфет. Фото © Freepik / user18526052

Всемирный день конфет

18 октября в России и за рубежом отмечается праздник сладкоежек — Всемирный день конфет. Рассказываем о нём: это международный неофициальный праздник;

отмечается каждый год 18 октября, дата не смещается;

инициатор неизвестен;

в этот день проводятся акции в магазинах, выставки, мастер-классы.

Хоть, согласно названию, Всемирный день конфет претендует на общепланетарное значение, на самом деле об этом празднике знают только в русскоязычном сегменте Интернета. Кто его придумал, история уже умалчивает. Есть версия, что этот день связан с американским Sweetest Day (Самый сладкий день), который отмечается в разные дни октября. Праздник в США был придуман производителями сладостей для благотворительности — они передавали свою продукцию сиротам, бедным, домам престарелых.

Как бы то ни было, теперь в России есть свой замечательный праздник — Всемирный день конфет. И сегодня можно смело его отмечать. А ведь это день всех, кто неравнодушен к сладостям. Среди огромного многообразия видов конфет у каждого сладкоежки есть свои вкусовые предпочтения: карамель, шоколад, леденцы, ириски и так далее.

Правда, здесь важно не переусердствовать, ведь врачи напоминают о вреде для здоровья при обилии сладкого в рационе. Сахар плох для зубов, фигуры, кожи, сердечно-сосудистой системы, а ещё он может вызывать настоящую зависимость, как от курения. Но есть возможность этот праздник отметить с пользой. Например, это хороший повод для приготовления конфет в домашних условиях с использованием натуральных и полезных ингредиентов: сухофруктов, орехов, горького шоколада. Кроме того, в магазинах также можно найти множество сладостей без сахара, красителей и консервантов. Популярны также мармелад и пастила на основе натуральных фруктов и трав. В общем, каждый может выбрать, с чем отметить Всемирный день конфет.

День галстука

18 октября отмечается День галстука. Фото © Unsplash / Ruthson Zimmerman

18 октября в России отмечается также праздник под названием День галстука. Вот что о нём известно: это интернациональный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 18 октября, по календарю не смещается;

предполагается, что появился в Хорватии;

задуман с целью продвижения этой страны как родины галстуков.

День галстука зачастую упоминается с приставкой "Всемирный" или "Международный". Насчёт первого можно дискутировать, но вот второе — вполне обоснованно. Этот праздник, хоть он и неофициальный, на самом деле знаком во многих государствах.

Предполагается, что впервые его отметили в 2008 году в Хорватии, которая считается родиной галстука в его современном виде. Согласно распространённой версии, этот аксессуар вошёл в моду благодаря французскому королю Людовику XIV. Он встретился с хорватскими офицерами, проявившими доблесть во время Тридцатилетней войны. Тогда, в XVII веке, они носили яркие шёлковые шейные платки. Во время аудиенции король заприметил этот аксессуар и повязал себе нечто подобное. Так он стал законодателем галстучной моды во Франции, а затем и по всему миру.

Особо широко День галстука теперь отмечают в Хорватии. Там устраивают праздничные мероприятия, открывают инсталляции, совершают военные ритуалы в исторической форме с галстуками.

День памяти войсковой казачьей славы

18 октября отмечается День памяти войсковой казачьей славы. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Ещё 18 октября в России отмечается сугубо отечественный праздник — День памяти войсковой казачьей славы. Вот несколько фактов о нём: это российский неофициальный праздник;

отмечается с перерывом уже более двух веков;

празднуется каждый год 18 октября, дата не меняется;

посвящён казакам, павшим в боях за Родину.

Корни Дня памяти войсковой казачьей славы уходят глубоко в историю России. Казаки стали частью армии в XVI веке, ещё при Иване Грозном. С тех пор они проявили себя во многих судьбоносных сражениях. Появление же сегодняшнего праздника относят ко времени правления императора Николая I. Предполагается, что именно он сделал 18 октября Днём памяти предков-казаков, павших за Родину. Во времена СССР эта дата была забыта. Традицию возродили уже в современной России по инициативе казачьего общества.

Ко дню праздника в музеях открываются тематические инсталляции, проходят лекции и конференции. В школах также проходят образовательные мероприятия, для детей проводят экскурс в историю подвигов и приглашают представителей казачества.

Всемирный день женского счастья

18 октября отмечаем Всемирный день женского счастья. Фото © Freepik / cookie_studio

На 18 октября приходится также Всемирный день женского счастья — праздник в России малоизвестный, но это не мешает его отметить. Рассказываем о нём: это международный неофициальный праздник;

отмечается каждый год трижды — 18 октября, 21 февраля и 11 июня;

придуман американкой Карин Рокинд (Carin Rockind) в 2017 году;

цель — помочь женщинам в борьбе с депрессией и с обретением счастья.

Автор праздника — коуч Карин Рокинд — решила провозгласить Всемирный день женского счастья, чтобы делиться с другими представительницами прекрасного пола своими предложениями, как достичь душевного баланса и зарядиться положительными эмоциями. Её идея нашла поддержку в США, а затем и за рубежом.

Один из первых шагов на пути к счастью, которые упоминает Карин, — научиться принимать себя такой, какая вы есть. Только затем можно идти дальше по своему пути: одна мечтает стать матерью, другая хочет удачно выйти замуж, а третья — построить карьеру. И, конечно, сегодняшний Всемирный день женского счастья — ещё один повод для мужчин своими действиями вызвать улыбку на лице избранницы.

Приметы 18 октября

День Харитины

18 октября Русская православная церковь чтит память Харитины Амисийской (Понтийской) — христианской мученицы, которая жила на рубеже III–IV веков. Она рано осталась без родителей, но её принял как родную дочь состоятельный человек по имени Клавдий. Выросла девушка очень набожной и даже уединилась в отдельном доме, построенным приёмным отцом. Её навещали верующие. Властям донесли на Харитину, что она обращает людей в христианство. Девушку схватили, подвергли мукам, и она скончалась. Тело выбросили в море, но Клавдий нашёл его и похоронил Харитину по христианским обычаям.

На Руси в эту дату отмечали День Харитины, который ещё называли Харитина-прялая, или Харитина – вечная ткачиха. Дело в том, что церковный праздник связывали с обычаем устраивать вечером посиделки, на которых за разговором женщины пряли и ткали первый холст. Считалось, что созданные в этот день ткани могут уберечь от болезней и невзгод. Плохой приметой был выход в новой одежде — это сулило беды. Также в этот день нельзя было жаловаться, лениться и осуждать других людей. Для свадеб дата считалась неподходящей.

Погодные приметы 18 октября

Безветренная погода — к скорым заморозкам.

Ещё нет снега — к поздней весне.

Все перелётные птицы уже улетели — к скорым холодам.

Листья с берёз не опали — к суровой зиме.

Вороны в небе кружатся — к снегопаду.

Именинники 18 октября

18 октября именины может отмечать российский певец Филипп Киркоров. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Сегодня, 18 октября, именины у обладателей следующих имён: Александра

Алексей

Григорий

Денис

Иннокентий

Кузьма

Макар

Матвей

Пётр

Тихон

Филипп. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев