Международный день повара, День военного связиста, Сергей Зимний: Праздники и приметы 20 октября Сегодняшний день, 20 октября 2023 года, богат на профессиональные праздники. Так, в эту дату можно поздравлять мастеров кулинарного дела и тех, кто следит за безопасностью авиарейсов. А ещё отмечается праздник одного из самых красивых регионов России. 19 октября, 21:01 20 октября отмечается Международный день повара. Фото © Freepik

Международный день повара

20 октября в России и других странах отмечается праздник под названием Международный день повара. Рассказываем о нём: это интернациональный профессиональный праздник

официально не утверждён

отмечается ежегодно 20 октября, дата не меняется

учреждён в 2004 году по инициативе шеф-повара из ЮАР Билли Галлахера

каждый год посвящён отдельной теме, в 2023-м она звучит так: "Растим отличных поваров".

20 октября свой профессиональный праздник в России и за рубежом отмечают не только повара, но также сушефы, кондитеры и все, кто выбрал профессию, связанную с кулинарией. Цель Международного дня повара — объединить всех кулинаров мира и популяризировать их работу.

Инициатором праздника стал Билли Галлахер, который родился в Британии, но в 1970-х уехал в ЮАР и там возглавил местную ассоциацию поваров. Он был легендой в поварском деле Южно-Африканской Республики, а также являлся президентом Всемирной ассоциации сообщества поваров (Worldchefs, WACS), которая охватывает 90 стран и около 10 миллионов человек. Не стало Галлахера в 2016 году.

Что касается нашей страны, то российские повара недавно также отмечали свой отечественный профессиональный праздник — День работников пищевой промышленности (15 октября в 2023-м). А через шесть лет, в 2029 году, у российских поваров будет повод устроить особый праздник, так как исполнится 250 лет с момента появления первой кулинарной книги на русском языке (1779 год). Тогда в "Поваренных записках" Сергей Друковцев собрал рецепты супов, блюд из рыбы, птицы и мяса.

День военного связиста

20 октября отмечается День военного связиста. Фото © Минобороны РФ

20 октября в России отмечается один из праздников Вооружённых сил РФ — День военного связиста. Вот несколько фактов о нём: установлен указом президента РФ от 31 мая 2006 года

отмечается ежегодно 20 октября, по календарю не смещается

приурочен к дате создания управления связи в штабе Рабоче-крестьянской Красной армии

военные связисты в этот день получают поздравления и награды.

Войска связи относятся к числу специальных. Они предназначены для развёртывания систем связи, через которые должно идти управление соединениями и подразделениями Вооружённых сил России.

Ко Дню военного связиста. Видео © YouTube / Минобороны РФ

Система военной связи в нашей стране начала складываться ещё при Петре I. Во время Северной войны в 1716 году он учредил военно-полевую почту, которая должна была доставлять донесения и распоряжения от командиров. Первая специальная часть связи (Ямской казачий полк) появилась уже при Екатерине II в 1778 году. По мере развития технологий военные связисты освоили телеграф, радио. К началу Первой мировой войны в армии уже были отдельные радиотелеграфные роты. Структура современных войск связи была заложена после Октябрьской революции 1917 года. 20 октября 1919-го в составе штаба Рабоче-крестьянской Красной армии было создано Управление связи. Эту дату теперь российские военные связисты и считают Днём рождения своих войск.

Войска связи сейчас несут боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции. Их задача — обеспечить непрерывность и устойчивость управления различными соединениями и подразделениями.

Международный день авиадиспетчера

20 октября отмечается Международный день авиадиспетчера. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Также 20 октября в России отмечается гражданский профессиональный праздник — Международный день авиадиспетчера. Вот что известно о нём: это интернациональный неофициальный праздник

каждый год отмечается 20 октября, дата не меняется

приурочен к дате создания Федерации ассоциаций авиадиспетчеров.

Авиадиспетчер — это специалист, который управляет воздушным движением с земли. Его цель — обеспечить безопасное и упорядоченное движение самолётов и вертолётов в своей зоне ответственности. Авиадиспетчеры информируют экипажи воздушных судов о погоде, сообщают о готовности аэропортов их принять, разрешают вылет. Среди других функций авиадиспетчера — спрямление маршрута самолёта, поддержание безопасных интервалов между воздушными судами.

Авиадиспетчер должен владеть английским языком, так как именно на нём идёт управление международными воздушными рейсами. Также требуются хорошая память, пространственное мышление, внимательность и знание математики.

Что касается Международного дня авиадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller), он отмечается традиционно 20 октября, поскольку именно в этот день в 1961 году в Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. Сегодня представители этой очень важной и сложной профессии получают поздравления по всему миру.

День Приморского края

20 октября — День образования Приморского края. Фото © vlc.ru

В России 20 октября отмечается праздник в честь создания одного из самых красивых регионов — Приморского края. Рассказываем об этом событии: это краевой официальный праздник

приурочен к дате образования региона в составе РСФСР

в 2023 году у края юбилей — 85 лет

в Приморье дату отметят гуляньями, фестивалями, концертами и мастер-классами.

День Приморского края отмечается 20 октября официально, это закреплено в уставе региона. Праздник связан с событиями 1938 года, когда специальным указом Дальневосточный край был разделён на Хабаровский со столицей в Хабаровске и Приморский с административным центром во Владивостоке. Интересно, что долгое время День Приморья отмечался 25 октября. Дело в том, что в эту дату в 1922 году на территорию края вошли народно-освободительные отряды, которые положили конец иностранной интервенции и войне. Праздничным этот день был провозглашён в 1995 году, но спустя 24 года была утверждена новая дата — 20 число того же месяца.

В честь Дня Приморского края по всему региону проходят праздничные мероприятия. Центром торжеств традиционно является Владивосток. Для жителей и гостей города предусмотрены активности как на открытом воздухе, так и в помещениях. Например, на центральной площади будут работать тематические шатры, представляющие разные округа региона. Так как в этом году День Приморского края выпал на рабочую пятницу, проведение приуроченных к нему мероприятий продолжится и в выходные.

Приметы 20 октября

Сергей Зимний

В Русской православной церкви 20 октября отмечают День памяти преподобных Сергия Печерского и Сергия Нуромского. Первый жил в XII–XIII веках, был монахом Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Отличался послушанием вплоть до отречения от собственной воли. А Сергий Нуромский жил в XIV–XV веках. Он был греком. Приняв монашеский постриг на Афоне, перебрался в обитель преподобного Сергия Радонежского. Затем решил жить уединённо, чтобы отдать себя молитвам, и поселился в вологодских лесах, возле реки Нурма, за что его впоследствии стали называть Нуромским. Со временем к нему стали приезжать паломники — так образовалась Нуромская обитель.

В народе же в эту дату отмечали день Сергея Зимнего. Его связывали с сильным похолоданием: говорили, что "Сергей зиму начинает". На Сергея Зимнего девушки умывались кислым молоком и обязательно покрывали голову платком. Считалось, что это защитит от головной боли, поможет сохранить красоту и молодость. Растопку печи в этот день доверяли самому младшему члену семьи. В народе верили, что тогда всю зиму в доме тепло будет. День считался неподходящим для того, чтобы занимать деньги и получать подарки. А ещё нельзя было унывать и жаловаться, иначе невзгоды будут преследовать весь год.

Погодные приметы 20 октября

Выпал снег, а листва не опала — настоящая зима придёт нескоро;

Солнечный и погожий день — хорошая погода ещё три недели продержится;

Бледная и мутная луна — к морозам и снегу;

Первый снег на Сергея — зима начнётся на Матрёну (22 ноября);

Много шишек на соснах — к богатому урожаю ягод в следующем году.

Именинники 20 октября

20 октября именины у российского актёра Сергея Маковецкого. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Сегодня, 20 октября, именины у обладателей следующих имён: Демьян

Иосиф

Марк

Николай

Пелагея

Сергей

Юлиан. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев