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Международный день повара, День военного связиста, Сергей Зимний: Праздники и приметы 20 октября

Сегодняшний день, 20 октября 2023 года, богат на профессиональные праздники. Так, в эту дату можно поздравлять мастеров кулинарного дела и тех, кто следит за безопасностью авиарейсов. А ещё отмечается праздник одного из самых красивых регионов России.

19 октября, 21:01
<p>20 октября отмечается Международный день повара. Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/mid-shot-chef-holding-plate-with-pasta-and-making-ok-sign_11628678.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik</a></p>

20 октября отмечается Международный день повара. Фото © Freepik

Международный день повара

20 октября в России и других странах отмечается праздник под названием Международный день повара. Рассказываем о нём:

  • это интернациональный профессиональный праздник
  • официально не утверждён
  • отмечается ежегодно 20 октября, дата не меняется
  • учреждён в 2004 году по инициативе шеф-повара из ЮАР Билли Галлахера
  • каждый год посвящён отдельной теме, в 2023-м она звучит так: "Растим отличных поваров".

20 октября свой профессиональный праздник в России и за рубежом отмечают не только повара, но также сушефы, кондитеры и все, кто выбрал профессию, связанную с кулинарией. Цель Международного дня повара — объединить всех кулинаров мира и популяризировать их работу.

Инициатором праздника стал Билли Галлахер, который родился в Британии, но в 1970-х уехал в ЮАР и там возглавил местную ассоциацию поваров. Он был легендой в поварском деле Южно-Африканской Республики, а также являлся президентом Всемирной ассоциации сообщества поваров (Worldchefs, WACS), которая охватывает 90 стран и около 10 миллионов человек. Не стало Галлахера в 2016 году.

Что касается нашей страны, то российские повара недавно также отмечали свой отечественный профессиональный праздник — День работников пищевой промышленности (15 октября в 2023-м). А через шесть лет, в 2029 году, у российских поваров будет повод устроить особый праздник, так как исполнится 250 лет с момента появления первой кулинарной книги на русском языке (1779 год). Тогда в "Поваренных записках" Сергей Друковцев собрал рецепты супов, блюд из рыбы, птицы и мяса.

День военного связиста

20 октября отмечается День военного связиста. Фото © Минобороны РФ

20 октября отмечается День военного связиста. Фото © Минобороны РФ

20 октября в России отмечается один из праздников Вооружённых сил РФ — День военного связиста. Вот несколько фактов о нём:

  • установлен указом президента РФ от 31 мая 2006 года
  • отмечается ежегодно 20 октября, по календарю не смещается
  • приурочен к дате создания управления связи в штабе Рабоче-крестьянской Красной армии
  • военные связисты в этот день получают поздравления и награды.

Войска связи относятся к числу специальных. Они предназначены для развёртывания систем связи, через которые должно идти управление соединениями и подразделениями Вооружённых сил России.

Ко Дню военного связиста. Видео © YouTube / Минобороны РФ

Система военной связи в нашей стране начала складываться ещё при Петре I. Во время Северной войны в 1716 году он учредил военно-полевую почту, которая должна была доставлять донесения и распоряжения от командиров. Первая специальная часть связи (Ямской казачий полк) появилась уже при Екатерине II в 1778 году. По мере развития технологий военные связисты освоили телеграф, радио. К началу Первой мировой войны в армии уже были отдельные радиотелеграфные роты. Структура современных войск связи была заложена после Октябрьской революции 1917 года. 20 октября 1919-го в составе штаба Рабоче-крестьянской Красной армии было создано Управление связи. Эту дату теперь российские военные связисты и считают Днём рождения своих войск.

Войска связи сейчас несут боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции. Их задача — обеспечить непрерывность и устойчивость управления различными соединениями и подразделениями.

Международный день авиадиспетчера

20 октября отмечается Международный день авиадиспетчера. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

20 октября отмечается Международный день авиадиспетчера. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Также 20 октября в России отмечается гражданский профессиональный праздник — Международный день авиадиспетчера. Вот что известно о нём:

  • это интернациональный неофициальный праздник
  • каждый год отмечается 20 октября, дата не меняется
  • приурочен к дате создания Федерации ассоциаций авиадиспетчеров.

Авиадиспетчер — это специалист, который управляет воздушным движением с земли. Его цель — обеспечить безопасное и упорядоченное движение самолётов и вертолётов в своей зоне ответственности. Авиадиспетчеры информируют экипажи воздушных судов о погоде, сообщают о готовности аэропортов их принять, разрешают вылет. Среди других функций авиадиспетчера — спрямление маршрута самолёта, поддержание безопасных интервалов между воздушными судами.

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Авиадиспетчер должен владеть английским языком, так как именно на нём идёт управление международными воздушными рейсами. Также требуются хорошая память, пространственное мышление, внимательность и знание математики.

Что касается Международного дня авиадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller), он отмечается традиционно 20 октября, поскольку именно в этот день в 1961 году в Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. Сегодня представители этой очень важной и сложной профессии получают поздравления по всему миру.

День Приморского края

20 октября — День образования Приморского края. Фото © vlc.ru

20 октября — День образования Приморского края. Фото © vlc.ru

В России 20 октября отмечается праздник в честь создания одного из самых красивых регионов — Приморского края. Рассказываем об этом событии:

  • это краевой официальный праздник
  • приурочен к дате образования региона в составе РСФСР
  • в 2023 году у края юбилей — 85 лет
  • в Приморье дату отметят гуляньями, фестивалями, концертами и мастер-классами.

День Приморского края отмечается 20 октября официально, это закреплено в уставе региона. Праздник связан с событиями 1938 года, когда специальным указом Дальневосточный край был разделён на Хабаровский со столицей в Хабаровске и Приморский с административным центром во Владивостоке. Интересно, что долгое время День Приморья отмечался 25 октября. Дело в том, что в эту дату в 1922 году на территорию края вошли народно-освободительные отряды, которые положили конец иностранной интервенции и войне. Праздничным этот день был провозглашён в 1995 году, но спустя 24 года была утверждена новая дата — 20 число того же месяца.

В честь Дня Приморского края по всему региону проходят праздничные мероприятия. Центром торжеств традиционно является Владивосток. Для жителей и гостей города предусмотрены активности как на открытом воздухе, так и в помещениях. Например, на центральной площади будут работать тематические шатры, представляющие разные округа региона. Так как в этом году День Приморского края выпал на рабочую пятницу, проведение приуроченных к нему мероприятий продолжится и в выходные.

Приметы 20 октября

Сергей Зимний

В Русской православной церкви 20 октября отмечают День памяти преподобных Сергия Печерского и Сергия Нуромского. Первый жил в XII–XIII веках, был монахом Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Отличался послушанием вплоть до отречения от собственной воли. А Сергий Нуромский жил в XIV–XV веках. Он был греком. Приняв монашеский постриг на Афоне, перебрался в обитель преподобного Сергия Радонежского. Затем решил жить уединённо, чтобы отдать себя молитвам, и поселился в вологодских лесах, возле реки Нурма, за что его впоследствии стали называть Нуромским. Со временем к нему стали приезжать паломники — так образовалась Нуромская обитель.

Православные праздники в октябре: Церковный календарь – 2023

Православные праздники в октябре: Церковный календарь – 2023

В народе же в эту дату отмечали день Сергея Зимнего. Его связывали с сильным похолоданием: говорили, что "Сергей зиму начинает". На Сергея Зимнего девушки умывались кислым молоком и обязательно покрывали голову платком. Считалось, что это защитит от головной боли, поможет сохранить красоту и молодость. Растопку печи в этот день доверяли самому младшему члену семьи. В народе верили, что тогда всю зиму в доме тепло будет. День считался неподходящим для того, чтобы занимать деньги и получать подарки. А ещё нельзя было унывать и жаловаться, иначе невзгоды будут преследовать весь год.

Погодные приметы 20 октября

  • Выпал снег, а листва не опала — настоящая зима придёт нескоро;
  • Солнечный и погожий день — хорошая погода ещё три недели продержится;
  • Бледная и мутная луна — к морозам и снегу;
  • Первый снег на Сергея — зима начнётся на Матрёну (22 ноября);
  • Много шишек на соснах — к богатому урожаю ягод в следующем году.

Именинники 20 октября

20 октября именины у российского актёра Сергея Маковецкого. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

20 октября именины у российского актёра Сергея Маковецкого. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Сегодня, 20 октября, именины у обладателей следующих имён:

  • Демьян
  • Иосиф
  • Марк
  • Николай
  • Пелагея
  • Сергей
  • Юлиан.

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев

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