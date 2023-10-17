Песков предупредил о чудовищных последствиях наземной операции Израиля в Газе
На Ближнем Востоке по-прежнему сохраняется угроза расширения конфликта, а наземная операция Израиля в секторе Газа чревата чудовищными последствиями для всего региона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"И это может быть чревато совершенно чудовищными последствиями для всего региона, это может быть чревато ещё большей гуманитарной катастрофой", — отметил он.
Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас главное — остановить "горячую войну", а только потом — концептуально подходить к процессу урегулирования. Песков заявил, что для этого необходимы как гарантии безопасности Израилю, так и создание независимого палестинского государства, чтобы регион жил в мире и безопасности.
Напомним, ранее ЦАХАЛ анонсировала атаку на сектор Газа с воздуха, моря и земли. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС. При этом ранее СМИ узнали, что наземная операция Израиля в секторе Газа отложена "на несколько дней" из-за облачной погоды.
ТАСС / Сергей Карпухин