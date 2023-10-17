Песков предупредил о чудовищных последствиях наземной операции Израиля в Газе

На Ближнем Востоке по-прежнему сохраняется угроза расширения конфликта, а наземная операция Израиля в секторе Газа чревата чудовищными последствиями для всего региона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"И это может быть чревато совершенно чудовищными последствиями для всего региона, это может быть чревато ещё большей гуманитарной катастрофой", — отметил он.