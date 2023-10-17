Шольцу и его делегации пришлось лечь на землю в аэропорту Тель-Авива из-за ракетной тревоги

Делегация немецкого канцлера Олафа Шольца была вынуждена покинуть самолёт перед вылетом из Тель-Авива в Египет из-за прозвучавшей сирены ракетной тревоги. После тревожного сигнала пассажирам предложили выйти из воздушного судна и лечь на землю на аэродроме, что и было сделано.

Шольц и его делегация легли на взлётно-посадочную полосу после сирен ракетной тревоги. Видео © X / The Observer

По данным агентства DPA, самолёт готовился к взлёту, когда прозвучали сирены ракетной тревоги. Шольцу и его команде после этого было рекомендовано немедленно покинуть борт и лечь на взлётно-посадочную полосу.