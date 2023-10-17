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17 октября, 20:39

Шольцу и его делегации пришлось лечь на землю в аэропорту Тель-Авива из-за ракетной тревоги

Делегация Шольца из-за воздушной тревоги покинула борт, вылетавший из Тель-Авива

<p>Шольц и его делегация легли на взлётно-посадочную полосу после сирен ракетной тревоги. Видео © X / <a href="https://twitter.com/robinalexander_/status/1714358407254151427" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Robin Alexander</a></p>

Шольц и его делегация легли на взлётно-посадочную полосу после сирен ракетной тревоги. Видео © X / Robin Alexander

Делегация немецкого канцлера Олафа Шольца была вынуждена покинуть самолёт перед вылетом из Тель-Авива в Египет из-за прозвучавшей сирены ракетной тревоги. После тревожного сигнала пассажирам предложили выйти из воздушного судна и лечь на землю на аэродроме, что и было сделано.

Шольц и его делегация легли на взлётно-посадочную полосу после сирен ракетной тревоги. Видео © X / The Observer

По данным агентства DPA, самолёт готовился к взлёту, когда прозвучали сирены ракетной тревоги. Шольцу и его команде после этого было рекомендовано немедленно покинуть борт и лечь на взлётно-посадочную полосу.

На появившихся в социальных сетях кадрах видно, как канцлер вместе с членами делегации в панике покидают самолёт и ложатся на землю недалеко от воздушного судна. Стоит заметить, что ранее в этот же день Шольцу уже приходилось укрываться в убежище при Посольстве Германии в Тель-Авиве.

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Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, её участники вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа и перешёл в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, счёт которых уже идёт на тысячи.

Оксана Попова
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