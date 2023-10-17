Шольцу и его делегации пришлось лечь на землю в аэропорту Тель-Авива из-за ракетной тревоги
Делегация Шольца из-за воздушной тревоги покинула борт, вылетавший из Тель-Авива
Шольц и его делегация легли на взлётно-посадочную полосу после сирен ракетной тревоги. Видео © X / Robin Alexander
Делегация немецкого канцлера Олафа Шольца была вынуждена покинуть самолёт перед вылетом из Тель-Авива в Египет из-за прозвучавшей сирены ракетной тревоги. После тревожного сигнала пассажирам предложили выйти из воздушного судна и лечь на землю на аэродроме, что и было сделано.
Шольц и его делегация легли на взлётно-посадочную полосу после сирен ракетной тревоги. Видео © X / The Observer
По данным агентства DPA, самолёт готовился к взлёту, когда прозвучали сирены ракетной тревоги. Шольцу и его команде после этого было рекомендовано немедленно покинуть борт и лечь на взлётно-посадочную полосу.
На появившихся в социальных сетях кадрах видно, как канцлер вместе с членами делегации в панике покидают самолёт и ложатся на землю недалеко от воздушного судна. Стоит заметить, что ранее в этот же день Шольцу уже приходилось укрываться в убежище при Посольстве Германии в Тель-Авиве.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, её участники вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа и перешёл в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, счёт которых уже идёт на тысячи.