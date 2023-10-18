СМИ заметили исчезновение с аккаунтов Израиля видео "палестинского" удара по больнице в Газе

С официальных страниц Израиля и посла страны в США Майкла Герцога исчезло видео, которое якобы показывает обстрел больницы в секторе Газа с палестинской территории. Об этом пишет Newsweek.

Журналист The New York Times Арик Толер обратил внимание на нестыковки во времени на опубликованных кадрах. Там демонстрируется ситуация на территории больницы через 40 минут после удара, отмечает обозреватель. Он же обратил внимание на то, что видео было удалено с двух израильских аккаунтов без объяснения причин такого решения.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус обвинил МИД Израиля в размещении ролика. По его словам, все вопросы следует задать именно этому ведомству, которое обязано проверять информацию перед публикацией. Он подчеркнул, что со своей стороны израильская армия ничего такого не публиковала.