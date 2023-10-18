Дедушка в семье "самой счастливой мамы" отказался верить, что та покупала детей

Дедушка многодетной семьи Юлии Логиновой не понимает, в чём обвиняют женщину. Он также не смог вспомнить имена всех 15 внуков и назвать, кто из них родной, а кто был взят со стороны. Видео беседы с мужчиной публикует SHOT.

Дедушка многодетной семьи Логиновых не верит, что его внуки куплены на стороне. Видео © t.me / SHOT

"Я не понимаю, какая статья ей инкриминируется. Нет такой статьи, чтобы [запретить] иметь много детей. Ну детей разве можно купить? Это не товар, не вещь", — сказал он.