Дедушка в семье "самой счастливой мамы" отказался верить, что та покупала детей
Юлия Логинова с детьми. Обложка © t.me / SHOT
Дедушка многодетной семьи Юлии Логиновой не понимает, в чём обвиняют женщину. Он также не смог вспомнить имена всех 15 внуков и назвать, кто из них родной, а кто был взят со стороны. Видео беседы с мужчиной публикует SHOT.
Дедушка многодетной семьи Логиновых не верит, что его внуки куплены на стороне. Видео © t.me / SHOT
"Я не понимаю, какая статья ей инкриминируется. Нет такой статьи, чтобы [запретить] иметь много детей. Ну детей разве можно купить? Это не товар, не вещь", — сказал он.
По данным следствия, Логинова дважды выходила замуж. Первый супруг ушёл из семьи, второй утонул. Сама женщина называет только пятерых детей родными. Пока идёт расследование, дети отправлены к бабушке с дедушкой, которые не верят обвинениям. Логинова проходит по делу о торговле детьми и причинении вреда их здоровью.
Напомним, многодетная семья Логиновых считалась благополучной, полиция заинтересовалась 47-летней Юлией после того, как один из детей попал в больницу. Врачи обнаружили в крови ребёнка препарат, который нельзя использовать при его заболевании. Начались проверки. Выяснилось, что женщина воспитывает детей в возрасте от 4 до 17 лет, из которых пятеро якобы родные, а остальные — приёмные. Однако оказалось, что женщина давно перенесла операцию по удалению матки и стала бесплодной, а ребят покупала у гражданки Узбекистана, которую уже задержала полиция за торговлю детьми вместе с самой Логиновой. Помогала в махинациях и директор приюта для женщин, у которой тоже оказалось 15 детей.