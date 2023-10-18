"Мы видели только добро": В семейном центре заступились за подозреваемую в торговле детьми
"360": В центре "Патока" рассказали о директоре, подозреваемой в торговле детьми
Наталья Патока, директор центра для женщин в Москве, которую СК заподозрил в соучастии в торговле детьми, зарекомендовала себя как исключительно добрый и готовый помочь человек, которого невозможно представить в криминальном контексте. Об этом рассказала одна из сотрудниц семейного центра помощи детям-сиротам, инвалидам, многодетным семьям "Патока", которой подозреваемая приходится руководительницей. Работники учреждения и связанные с ним люди изо всех сил стараются заступиться за начальницу. С обвиняемой по делу, матерью 15 детей из Москвы, сотрудница семейного центра, давшая интервью, лично не знакома.
"Мы сейчас собираем подписи, делаем всё возможное, чтобы ей помочь. Мы от неё видели только добро", — поделилась собеседница телеканала "360".
Несмотря на уголовное дело, сотрудница центра убеждена в том, что их руководительница — чудесный человек, она всегда всем помогала. Женщина также добавила, что для супруга подозреваемой обвинения стали настоящим шоком, его стараются по возможности поддержать.
Напомним, многодетная семья Логиновых считалась благополучной. Полиция заинтересовалась 47-летней Юлией после того, как один из детей попал в больницу. Врачи обнаружили в крови ребёнка препарат, который нельзя использовать при его заболевании. Начались проверки. Выяснилось, что женщина воспитывает детей в возрасте от четырёх до 17 лет, из которых пятеро якобы родные, а остальные — приёмные. Однако оказалось, что она давно перенесла операцию по удалению матки и стала бесплодной, а ребят покупала у гражданки Узбекистана, которую уже задержала полиция за торговлю детьми вместе с самой Логиновой. Помогала в махинациях и директор приюта для женщин, у которой тоже оказалось 15 детей.
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