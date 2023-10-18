"Мы видели только добро": В семейном центре заступились за подозреваемую в торговле детьми

Наталья Патока, директор центра для женщин в Москве, которую СК заподозрил в соучастии в торговле детьми, зарекомендовала себя как исключительно добрый и готовый помочь человек, которого невозможно представить в криминальном контексте. Об этом рассказала одна из сотрудниц семейного центра помощи детям-сиротам, инвалидам, многодетным семьям "Патока", которой подозреваемая приходится руководительницей. Работники учреждения и связанные с ним люди изо всех сил стараются заступиться за начальницу. С обвиняемой по делу, матерью 15 детей из Москвы, сотрудница семейного центра, давшая интервью, лично не знакома.