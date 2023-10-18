Израиль потребовал извинений от ООН, позволившей ХАМАС создать военную машину в Газе

Израиль требует от ООН принести извинения за то, что организация много лет позволяла движению ХАМАС создавать военную структуру в секторе Газа. Об этом заявил израильский постпред при ООН Гилад Эрдан.

"Мы требуем извинений. ООН и некоторые в этом Совете поспешили признать ложь подобных ИГ* террористов и отказались признать веские доказательства законопослушной демократии. Вы должны извиниться <…> за то, что годами прятали голову в песок, пока ХАМАС беспрепятственно строило свою военную машину в Газе", — заявил Эрдан на заседании Совбеза ООН по вопросу удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Инициаторами встречи стали РФ, КНР и ОАЭ.

Также постпред Израиля назвал непостижимым то обстоятельство, что Совбез ООН всё ещё не выступил с осуждением атаки ХАМАС на еврейское государство. А ещё он упрекнул ООН в том, что организация никогда не созывала Совет Безопасности, когда ХАМАС било ракетами по израильским больницам.