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18 октября, 18:34

Израиль потребовал извинений от ООН, позволившей ХАМАС создать военную машину в Газе

Постпред Израиля в ООН Эрдан: Требуем от ООН извинений за годы потакания ХАМАС

Израиль требует от ООН принести извинения за то, что организация много лет позволяла движению ХАМАС создавать военную структуру в секторе Газа. Об этом заявил израильский постпред при ООН Гилад Эрдан.

"Мы требуем извинений. ООН и некоторые в этом Совете поспешили признать ложь подобных ИГ* террористов и отказались признать веские доказательства законопослушной демократии. Вы должны извиниться <…> за то, что годами прятали голову в песок, пока ХАМАС беспрепятственно строило свою военную машину в Газе", заявил Эрдан на заседании Совбеза ООН по вопросу удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Инициаторами встречи стали РФ, КНР и ОАЭ.

Также постпред Израиля назвал непостижимым то обстоятельство, что Совбез ООН всё ещё не выступил с осуждением атаки ХАМАС на еврейское государство. А ещё он упрекнул ООН в том, что организация никогда не созывала Совет Безопасности, когда ХАМАС било ракетами по израильским больницам.

Десятки людей погибли в результате удара по мечети Нусейрат в секторе Газа

Десятки людей погибли в результате удара по мечети Нусейрат в секторе Газа

Напомним, что вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар. Утверждалось, что она была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив свою причастность отрицает. В Израиле инициировали проверку по данному факту и допустили, что снаряд был запущен группировкой "Исламский джихад"*. О непричастности ЦАХАЛ к атаке заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По информации Минздрава сектора Газа, число погибших в результате обстрела больницы превысило 470 человек, более 300 пострадало.

* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

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Юрий Лысенко
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