Назло Вашингтону: Эксперт раскрыл секрет успеха проекта "Один пояс — один путь"

Предложенный Китаем и поддержанный Россией проект "Один пояс — один путь" неспроста привлёк внимание лидеров десятков государств Юго-Восточной Азии, которые посетили одноимённый форум в Пекине. Инициатива уже получает практическую реализацию, а её финальной задачей является преодоление транспортного доминирования Соединённых Штатов. Так о старте мероприятия, участие в котором принял и президент РФ Владимир Путин, в комментарии Лайфу высказался политолог Марат Баширов.

Профессор ВШЭ напомнил, что прибывшие в столицу Поднебесной политики не только участвовали в пленарных заседаниях, но и проводили двусторонние встречи. Подобная активность, как заявляли и Путин с председателем КНР Си Цзиньпином, свидетельствует о стремительном развитии проекта, призванном отправить старую "колониальную модель" на свалку истории, подчеркнул политолог. И если ранее англосаксы контролировали все транспортные коридоры, разместив вдоль них свои военные базы, то теперь у перевозчиков появится более удобная альтернатива, пояснил собеседник издания.