Назло Вашингтону: Эксперт раскрыл секрет успеха проекта "Один пояс — один путь"
Баширов: "Один пояс — один путь" положит конец транспортному доминированию США
Предложенный Китаем и поддержанный Россией проект "Один пояс — один путь" неспроста привлёк внимание лидеров десятков государств Юго-Восточной Азии, которые посетили одноимённый форум в Пекине. Инициатива уже получает практическую реализацию, а её финальной задачей является преодоление транспортного доминирования Соединённых Штатов. Так о старте мероприятия, участие в котором принял и президент РФ Владимир Путин, в комментарии Лайфу высказался политолог Марат Баширов.
Профессор ВШЭ напомнил, что прибывшие в столицу Поднебесной политики не только участвовали в пленарных заседаниях, но и проводили двусторонние встречи. Подобная активность, как заявляли и Путин с председателем КНР Си Цзиньпином, свидетельствует о стремительном развитии проекта, призванном отправить старую "колониальную модель" на свалку истории, подчеркнул политолог. И если ранее англосаксы контролировали все транспортные коридоры, разместив вдоль них свои военные базы, то теперь у перевозчиков появится более удобная альтернатива, пояснил собеседник издания.
"Проект Китая подразумевает создание такой сети транспортировки грузов, которая использует и морской, и железнодорожный, и автомобильный, и речной транспорт. Соответственно, речь идёт о создании хабов в разных точках Евразии в первую очередь и это будет способствовать привлечению тех заказчиков, которые эти грузы захотят перевозить. То есть вам нужно что-то перевезти из Юго-Восточной Азии в Европу, но при этом какие-то части оставить, например, в Средней Азии. Вот эта транспортная сеть, которую предлагал Китай, которую мы поддержали, она как раз даёт такую дифференциацию логистики. Отсюда и привлекательность этого проекта", — заключил Баширов.
Торжественная церемония открытия форума "Один пояс — один путь" состоялась 18 октября в Пекине. Российский лидер Владимир Путин прибыл в Китай за день до старта мероприятия, встретившись с некоторыми зарубежными политиками.