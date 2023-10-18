Вооружённого мужчину задержали у синагоги в Каннах

Жандармы задержали вооружённого ножом мужчину рядом с синагогой в коммуне Канны на юге Франции. По мнению правоохранителей, он собирался напасть на человека, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен.

"Только что в Каннах сотрудники уголовной полиции задержали очень опасного человека с ножом, который хотел напасть на другого человека. Благодаря им удалось избежать худшего", — написал министр в социальной сети X (бывший Twitter).