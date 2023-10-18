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18 октября, 19:32

Вооружённого мужчину задержали у синагоги в Каннах

Жандармы задержали вооружённого ножом мужчину у синагоги на юге Франции

Жандармы задержали вооружённого ножом мужчину рядом с синагогой в коммуне Канны на юге Франции. По мнению правоохранителей, он собирался напасть на человека, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен.

"Только что в Каннах сотрудники уголовной полиции задержали очень опасного человека с ножом, который хотел напасть на другого человека. Благодаря им удалось избежать худшего", — написал министр в социальной сети X (бывший Twitter).

По сведениям телеканала BFM TV, мужчина поджидал жертву у синагоги. Когда он достал из-за пояса нож и попытался напасть, его скрутили находившиеся рядом полицейские.

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А 13 октября вооружённый ножом выходец из Чечни напал на лицей в городе Аррес на севере Франции. Он убил одного учителя и ранил двух человек. Позднее полиция задержала брата нападавшего у другой школы. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе срочного совещания поручил увеличить число патрулирующих улицы военнослужащих до семи тысяч.

Обложка ©

Getty Images / Jerome Gilles / NurPhoto

Андрей Бражников
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