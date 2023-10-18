Бензема обвинили в связях с ХАМАС после поста в поддержку жертв обстрелов в Газе

Французского футболиста Карима Бензема хотят лишить "Золотого мяча" и гражданства Франции. Такое предложение опубликовала у себя на странице в социальной сети X сенатор Валери Буайе, уже направившая в правительство соответствующий запрос.

"Министр внутренних дел Джеральд Дарманин в среду заявил о связях Бензема с "Братьями-мусульманами"* <…> Если его слова подтвердятся, то мы должны обсудить санкции против Бензема. Во-первых, лишение "Золотого мяча" было бы символическим наказанием. А в качестве более серьёзной меры мы должны подать заявление о лишении его гражданства", — говорится в петиции сенатора.

Причиной стал пост в соцсети футболиста с поддержкой жертв обстрелов Палестины. После этого в его адрес стали звучать обвинения в связях с ХАМАС (некоторые даже говорят, что спортсмен спонсирует движение) и запрещённой террористической организацией "Братья-мусульмане"*.

"Все наши молитвы за жителей Газы, которые вновь стали жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей", — написал спортсмен на своей странице.

Буайе добавила, что футболисту с двойным гражданством и пользующемуся международной известностью, нельзя позволить опозорить и предать Францию. У Бензема, помимо французского гражданства, также есть паспорт Алжира.