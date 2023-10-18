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18 октября, 15:50

Бензема обвинили в связях с ХАМАС после поста в поддержку жертв обстрелов в Газе

Власти Франции хотят лишить футболиста Бензема гражданства и "Золотого мяча"

<p>Обложка © Getty Images / Juan Manuel Serrano Arce</p>

Обложка © Getty Images / Juan Manuel Serrano Arce

Французского футболиста Карима Бензема хотят лишить "Золотого мяча" и гражданства Франции. Такое предложение опубликовала у себя на странице в социальной сети X сенатор Валери Буайе, уже направившая в правительство соответствующий запрос.

"Министр внутренних дел Джеральд Дарманин в среду заявил о связях Бензема с "Братьями-мусульманами"* <…> Если его слова подтвердятся, то мы должны обсудить санкции против Бензема. Во-первых, лишение "Золотого мяча" было бы символическим наказанием. А в качестве более серьёзной меры мы должны подать заявление о лишении его гражданства", говорится в петиции сенатора.

Причиной стал пост в соцсети футболиста с поддержкой жертв обстрелов Палестины. После этого в его адрес стали звучать обвинения в связях с ХАМАС (некоторые даже говорят, что спортсмен спонсирует движение) и запрещённой террористической организацией "Братья-мусульмане"*.

"Все наши молитвы за жителей Газы, которые вновь стали жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей", написал спортсмен на своей странице.

Буайе добавила, что футболисту с двойным гражданством и пользующемуся международной известностью, нельзя позволить опозорить и предать Францию. У Бензема, помимо французского гражданства, также есть паспорт Алжира.

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Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Количество погибших в результате боевых действий с обеих сторон уже идёт на тысячи. Американский лидер Джо Байден заявил, что израильская армия должна сделать всё для уничтожения радикальной палестинской группировки ХАМАС. Вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар. Утверждалось, что она была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив свою причастность отрицает. По информации Минздрава сектора Газа, число погибших в результате обстрела больницы превысило 470 человек, более 300 пострадало.

* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.

Юрий Лысенко
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