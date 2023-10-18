Арабские страны задумались о сближении с Россией и Китаем ради своей защиты
Посол Палестины призвал арабские страны снискать поддержку России и Китая
Посол Палестины в Марокко Джамаль аш-Шубаки отметил неспособность арабских стран отстаивать собственные интересы без помощи России и Китая. Своё мнение дипломат выразил в комментарии телеканалу Sky News Arabiya.
"Арабы должны снискать поддержку России и Китая, чтобы защитить свои интересы", — сказал Джамаль аш-Шубаки.
По словам посла, в настоящее время палестинцы всеми силами стремятся защитить свои права. Он объяснил, что "под ударом сейчас находится не только сектор Газа, но и весь регион".
К слову, 17 октября Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по ситуации, связанной с палестино-израильским конфликтом. Документ предлагал Совбезу решительно осудить любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения, все акты терроризма и немедленно освободить всех заложников. Бразильский проект ждёт та же участь. Он отличается от российского тем, что бразильцы призывают осудить "террористическую атаку ХАМАС".
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