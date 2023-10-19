Си Цзиньпин отметил большую роль России и Китая в мировой энергобезопасности
Сотрудничество России и Китая в энергетической отрасли оказало положительное влияние на развитие двух стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, общими усилиями Москва и Пекин смогли сыграть активную роль в обеспечении энергобезопасности всего мира, добавил он в поздравительном письме по случаю старта бизнес-форума в Пекине.
По мнению лидера Поднебесной, совместная деятельность РФ и Китая в обозначенной сфере приобрела всесторонний и широкомасштабный характер. Это стало возможным благодаря долгим годам упорного труда, сказано в документе.
"Это образец делового сотрудничества между Россией и Китаем, основанного на равенстве и взаимной выгоде. Оно сыграло активную роль в обеспечении энергетической безопасности и устойчивого развития двух стран и всего мира", — добавил Си Цзиньпин.
Днём ранее председатель КНР и президент России Владимир Путин провели многочасовые переговоры. В рамках беседы политики обсудили политику, экономику и обострение конфликта на Ближнем Востоке. По завершении встречи глава РФ выступил с речью, где напомнил, что Москва находится на втором месте по товарообороту с Пекином.