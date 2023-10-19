Си Цзиньпин отметил большую роль России и Китая в мировой энергобезопасности

Сотрудничество России и Китая в энергетической отрасли оказало положительное влияние на развитие двух стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, общими усилиями Москва и Пекин смогли сыграть активную роль в обеспечении энергобезопасности всего мира, добавил он в поздравительном письме по случаю старта бизнес-форума в Пекине.

По мнению лидера Поднебесной, совместная деятельность РФ и Китая в обозначенной сфере приобрела всесторонний и широкомасштабный характер. Это стало возможным благодаря долгим годам упорного труда, сказано в документе.