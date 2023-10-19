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19 октября, 08:53

Ким Чен Ын встретился с Лавровым в Пхеньяне

Ким Чен Ын провёл встречу с Лавровым, продлившуюся чуть больше часа

<p>Ким Чен Ын провёл встречу с Лавровым. Фото © t.me / <a href="https://t.me/MID_Russia/32143" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Ким Чен Ын провёл встречу с Лавровым. Фото © t.me / МИД России

Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл переговоры с главой российского дипведомства Сергеем Лавровым, прибывшим в Пхеньян с деловым визитом. Об этом рассказали в МИД РФ, уточнив, что встреча продлилась чуть больше часа.

"Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял министра иностранных дел России С.В.Лаврова", отмечается в телеграм-канале ведомства.

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Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с рабочим визитом. В честь его прибытия в КНДР был организован торжественный концерт с песнями на русском языке. В начале переговоров с северокорейской коллегой Цой Сок Хи Лавров отметил переход отношений двух стран на качественно новый уровень.

Татьяна Миссуми
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