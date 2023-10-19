Ким Чен Ын встретился с Лавровым в Пхеньяне
Ким Чен Ын провёл встречу с Лавровым, продлившуюся чуть больше часа
Ким Чен Ын провёл встречу с Лавровым. Фото © t.me / МИД России
Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл переговоры с главой российского дипведомства Сергеем Лавровым, прибывшим в Пхеньян с деловым визитом. Об этом рассказали в МИД РФ, уточнив, что встреча продлилась чуть больше часа.
"Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял министра иностранных дел России С.В.Лаврова", — отмечается в телеграм-канале ведомства.
Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с рабочим визитом. В честь его прибытия в КНДР был организован торжественный концерт с песнями на русском языке. В начале переговоров с северокорейской коллегой Цой Сок Хи Лавров отметил переход отношений двух стран на качественно новый уровень.