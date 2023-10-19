Ким Чен Ын встретился с Лавровым в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл переговоры с главой российского дипведомства Сергеем Лавровым, прибывшим в Пхеньян с деловым визитом. Об этом рассказали в МИД РФ, уточнив, что встреча продлилась чуть больше часа.