Евросоюз обсудит альтернативу "Поясу и пути" на форуме в Брюсселе
Bloomberg: В ЕС обсудят альтернативу китайскому "Поясу и пути"
25–26 октября в Брюсселе состоится форум "Глобальный портал", который проведёт ЕС для создания альтернативной программы инициативе КНР "Один пояс — один путь", сообщило агентство Bloomberg.
В статье указано, что форум нацелен на соревнование с Китаем в стратегических для Евросоюза регионах. На мероприятие прибудут главы около 20 государств, в том числе Бангладеш, Намибии, Молдавии и Сенегала. На форуме будут представлены крупнейшие корпорации ЕС, среди которых компании Orange и Telefonica (телекоммуникационные технологии), Allianz (страхование), Siemens и Alstom (машиностроение), Danone (пищевая промышленность).
В материале отметили, что ЕС в рамках форума также планирует подписать меморандумы с Демократической Республикой Конго и Замбией о поставках "критического сырья". Эти документы являются частью программы ЕС по развитию транспортного коридора в Африке, связывающего ДРК и Замбию с ангольским портом Лобиту на атлантическом побережье.
Напомним, что торжественная церемония открытия форума "Один пояс — один путь" состоялась 18 октября в Пекине. Российский лидер Владимир Путин прибыл в Китай за день до старта мероприятия, встретившись с некоторыми зарубежными политиками.
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