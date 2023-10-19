Евросоюз обсудит альтернативу "Поясу и пути" на форуме в Брюсселе

25–26 октября в Брюсселе состоится форум "Глобальный портал", который проведёт ЕС для создания альтернативной программы инициативе КНР "Один пояс — один путь", сообщило агентство Bloomberg.

В статье указано, что форум нацелен на соревнование с Китаем в стратегических для Евросоюза регионах. На мероприятие прибудут главы около 20 государств, в том числе Бангладеш, Намибии, Молдавии и Сенегала. На форуме будут представлены крупнейшие корпорации ЕС, среди которых компании Orange и Telefonica (телекоммуникационные технологии), Allianz (страхование), Siemens и Alstom (машиностроение), Danone (пищевая промышленность).