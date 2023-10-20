Пиночет из "9-й роты" возглавил Минкульт Северной Осетии

Российский актёр Сослан Фидаров занял пост главы Министерства культуры Северной Осетии. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Меняйло, опубликованном 19 октября на сайте регионального правительства.

Фидаров получил широкую известность после исполнения роли Пиночета в боевике Фёдора Бондарчука "9-я рота". С 2014 года актёр неоднократно посещал Донбасс в качестве добровольца, а после начала специальной военной операции на Украине он примкнул к защитникам ЛДНР.