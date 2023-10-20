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20 октября, 00:28

Пиночет из "9-й роты" возглавил Минкульт Северной Осетии

Актёр Сослан Фидаров стал министром культуры Северной Осетии

<p>Сослан Фидаров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / soslanfidarov</p>

Сослан Фидаров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / soslanfidarov

Российский актёр Сослан Фидаров занял пост главы Министерства культуры Северной Осетии. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Меняйло, опубликованном 19 октября на сайте регионального правительства.

"Сослан Фидаров назначен на должность министра культуры Республики Северная Осетия – Алания", — гласит документ.

Фидаров получил широкую известность после исполнения роли Пиночета в боевике Фёдора Бондарчука "9-я рота". С 2014 года актёр неоднократно посещал Донбасс в качестве добровольца, а после начала специальной военной операции на Украине он примкнул к защитникам ЛДНР.

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Ранее новоиспечённый министр вступил в словесную перепалку с покинувшим Россию иноагентом Артуром Смольяниновым*. Коллега Фидарова по "9-й роте" обещал вступить в ВСУ и лично расправиться с бывшим соотечественником, однако Сослан усомнился, что сможет увидеть актёра-беглеца в окопах.

*Включён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Илья Пушкарев
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