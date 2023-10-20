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20 октября, 03:34

Россия и Китай объявили о важном соглашении по войне в Газе

Китай и Россия договорились вместе содействовать деэскалации на Ближнем Востоке

<p>Газа после обстрелов Израиля. Обложка © Getty Images / Anadolu / Mustafa Hassona</p>

Газа после обстрелов Израиля. Обложка © Getty Images / Anadolu / Mustafa Hassona

Спецпосланник Правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь заявил на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Дохе о готовности Пекина вместе с Москвой содействовать деэскалации на Ближнем Востоке.

"Китай готов поддерживать связь и координироваться с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации и сыграть положительную роль в возобновлении палестино-израильских мирных переговоров, реализации плана "Два государства для двух народов", — сказал Цзюнь, которого цитирует Центральное телевидение КНР.

По словам дипломата, Китай скорбит в связи с большим количеством жертв среди гражданского населения в результате палестино-израильского конфликта и быстрым ухудшением гуманитарной ситуации в Газе. Цзюнь выступил против страдания мирных жителей. Он считает основной причиной конфликта в регионе то, что законные права палестинского народа не были защищены.

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Напомним, 17 октября Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по ситуации, связанной с палестино-израильским конфликтом. Документ предлагал Совбезу решительно осудить любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения, все акты терроризма и немедленно освободить всех заложников. Бразильский проект ждёт та же участь. Он отличается от российского тем, что бразильцы призывают осудить "террористическую атаку ХАМАС".

Андрей Бражников
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