Россия и Китай объявили о важном соглашении по войне в Газе
Китай и Россия договорились вместе содействовать деэскалации на Ближнем Востоке
Газа после обстрелов Израиля. Обложка © Getty Images / Anadolu / Mustafa Hassona
Спецпосланник Правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь заявил на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Дохе о готовности Пекина вместе с Москвой содействовать деэскалации на Ближнем Востоке.
"Китай готов поддерживать связь и координироваться с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации и сыграть положительную роль в возобновлении палестино-израильских мирных переговоров, реализации плана "Два государства для двух народов", — сказал Цзюнь, которого цитирует Центральное телевидение КНР.
По словам дипломата, Китай скорбит в связи с большим количеством жертв среди гражданского населения в результате палестино-израильского конфликта и быстрым ухудшением гуманитарной ситуации в Газе. Цзюнь выступил против страдания мирных жителей. Он считает основной причиной конфликта в регионе то, что законные права палестинского народа не были защищены.
Напомним, 17 октября Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по ситуации, связанной с палестино-израильским конфликтом. Документ предлагал Совбезу решительно осудить любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения, все акты терроризма и немедленно освободить всех заложников. Бразильский проект ждёт та же участь. Он отличается от российского тем, что бразильцы призывают осудить "террористическую атаку ХАМАС".