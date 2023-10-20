Россия и Китай объявили о важном соглашении по войне в Газе

Спецпосланник Правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь заявил на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Дохе о готовности Пекина вместе с Москвой содействовать деэскалации на Ближнем Востоке.

"Китай готов поддерживать связь и координироваться с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации и сыграть положительную роль в возобновлении палестино-израильских мирных переговоров, реализации плана "Два государства для двух народов", — сказал Цзюнь, которого цитирует Центральное телевидение КНР.