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20 октября, 04:19

США обвинили в гибели тысяч палестинцев в Газе из-за "запятнанного кровью" вето в СБ ООН

GT: США ответственны за смерть невиновных в Газе из-за вето на резолюцию СБ ООН

<p>Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/idfonline/51572163689/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Israel Defense Forces</a></p>

Обложка © Flickr / Israel Defense Forces

США обвинили в смерти палестинцев в Газе, число которых уже превысило 3,8 тысячи, из-за вето на проект резолюции Бразилии по конфликту между Израилем и ХАМАС. Об этом говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times.

"Вето США запятнано кровью невинных гражданских лиц и является серьёзной несправедливостью <...> США, которые часто говорят о правах человека, раскрывают своё истинное лицо, когда дело доходит до насущного момента, когда попирается право большого числа гражданских лиц на жизнь", — сказано в материале.

Вашингтон обвинили в нарушении основ морали и нанесении ущерба авторитету Совета Безопасности ООН из-за этого вето. По оценке аналитиков издания, своими действиями Штаты ослабляют способность мирового сообщества повлиять на конфликт в Газе.

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Напомним, 17 октября Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по ситуации, связанной с палестино-израильским конфликтом. Документ предлагал Совбезу решительно осудить любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения, все акты терроризма и немедленно освободить всех заложников. Бразильский проект постигла та же участь. Он отличался от российского тем, что бразильцы призывали осудить "террористическую атаку ХАМАС".

Андрей Бражников
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