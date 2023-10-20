США обвинили в гибели тысяч палестинцев в Газе из-за "запятнанного кровью" вето в СБ ООН

США обвинили в смерти палестинцев в Газе, число которых уже превысило 3,8 тысячи, из-за вето на проект резолюции Бразилии по конфликту между Израилем и ХАМАС. Об этом говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times.

"Вето США запятнано кровью невинных гражданских лиц и является серьёзной несправедливостью <...> США, которые часто говорят о правах человека, раскрывают своё истинное лицо, когда дело доходит до насущного момента, когда попирается право большого числа гражданских лиц на жизнь", — сказано в материале.