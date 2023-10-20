США обвинили в гибели тысяч палестинцев в Газе из-за "запятнанного кровью" вето в СБ ООН
GT: США ответственны за смерть невиновных в Газе из-за вето на резолюцию СБ ООН
Обложка © Flickr / Israel Defense Forces
США обвинили в смерти палестинцев в Газе, число которых уже превысило 3,8 тысячи, из-за вето на проект резолюции Бразилии по конфликту между Израилем и ХАМАС. Об этом говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times.
"Вето США запятнано кровью невинных гражданских лиц и является серьёзной несправедливостью <...> США, которые часто говорят о правах человека, раскрывают своё истинное лицо, когда дело доходит до насущного момента, когда попирается право большого числа гражданских лиц на жизнь", — сказано в материале.
Вашингтон обвинили в нарушении основ морали и нанесении ущерба авторитету Совета Безопасности ООН из-за этого вето. По оценке аналитиков издания, своими действиями Штаты ослабляют способность мирового сообщества повлиять на конфликт в Газе.
Напомним, 17 октября Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по ситуации, связанной с палестино-израильским конфликтом. Документ предлагал Совбезу решительно осудить любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения, все акты терроризма и немедленно освободить всех заложников. Бразильский проект постигла та же участь. Он отличался от российского тем, что бразильцы призывали осудить "террористическую атаку ХАМАС".