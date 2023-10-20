Доктор Рошаль вернулся к работе после операции по замене сустава
Хирург Леонид Рошаль вернулся к работе и принимает участие в съезде Нацмедпалаты
Известный детский хирург Леонид Рошаль вернулся к работе. Как пишет РИА "Новости", он принимает участие в съезде союза "Национальная медицинская палата", президентом которой является.
Тема мероприятия — участие профессиональных и территориальных некоммерческих медицинских организаций в решении проблем российского здравоохранения. Оно проходит в Москве.
Напомним, 26 февраля текущего года стало известно, что 90-летний Леонид Рошаль попал в реанимацию. Позднее выяснилось, что врач очутился там из-за плановой операции по замене сустава. В марте его перевели в отделение хирургии.
ТАСС / Максим Григорьев