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20 октября, 07:58

Доктор Рошаль вернулся к работе после операции по замене сустава

Хирург Леонид Рошаль вернулся к работе и принимает участие в съезде Нацмедпалаты

Известный детский хирург Леонид Рошаль вернулся к работе. Как пишет РИА "Новости", он принимает участие в съезде союза "Национальная медицинская палата", президентом которой является.

Тема мероприятия — участие профессиональных и территориальных некоммерческих медицинских организаций в решении проблем российского здравоохранения. Оно проходит в Москве.

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Леонид Рошаль назвал ОНФ "ёжиком в штанах" у российских чиновников

Напомним, 26 февраля текущего года стало известно, что 90-летний Леонид Рошаль попал в реанимацию. Позднее выяснилось, что врач очутился там из-за плановой операции по замене сустава. В марте его перевели в отделение хирургии.

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ТАСС / Максим Григорьев

Матвей Константинов
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