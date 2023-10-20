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20 октября, 14:45

В Израиле около 100 тысяч человек подали запросы на право носить оружие

Haaretz: Около 100 тысяч жителей Израиля подали запросы на ношение оружия

На фоне боевых столкновений с радикалами ХАМАС и палестинцами около 100 тысяч жителей Израиля подали запросы на разрешение носить при себе оружие. Об этом сообщает газета Haaretz.

"Министерство национальной безопасности Израиля заявило в пятницу, что с начала войны министерство получило около 100 000 запросов на получение частных лицензий на оружие от граждан", — говорится в сообщении.

Для сравнения, с начала года в стране было выдано около 26 тысяч лицензий на ношение личного оружия.

США внесли корректировки в план наземной операции Израиля в Газе

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Ранее Лайф рассказывал, что Израиль планирует провести в сектора Газа невиданную по жестокости наземную операцию, не заботясь о количествах жертв среди мирных жителей. При этом политологи бьют тревогу и предупреждают, что действия ЦАХАЛ могут втянуть в конфликт новые стороны. Вместе с тем американский журналист Сеймур Херш, узнал, что Тель-Авив приготовил для палестинского эксклава судьбу японской Хиросимы, но без применения атомного оружия.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ABIR SULTAN

Николь Вербер
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