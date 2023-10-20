В Израиле около 100 тысяч человек подали запросы на право носить оружие

На фоне боевых столкновений с радикалами ХАМАС и палестинцами около 100 тысяч жителей Израиля подали запросы на разрешение носить при себе оружие. Об этом сообщает газета Haaretz.

"Министерство национальной безопасности Израиля заявило в пятницу, что с начала войны министерство получило около 100 000 запросов на получение частных лицензий на оружие от граждан", — говорится в сообщении.