Французский генерал подтвердил слова Макрона о выводе войск из Нигера до конца года

Французский военный контингент будет выведен из Нигера до конца текущего года, сообщил командующий силами страны в регионе Сахель генерал Эрик Озанн. Соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с начальником генерального штаба сухопутных войск африканского государства полковником по имени Маман Сани Киау.