Французский генерал подтвердил слова Макрона о выводе войск из Нигера до конца года
Генерал Озанн: Все французские военные покинут Нигер до конца 2023 года
Французский военный контингент будет выведен из Нигера до конца текущего года, сообщил командующий силами страны в регионе Сахель генерал Эрик Озанн. Соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с начальником генерального штаба сухопутных войск африканского государства полковником по имени Маман Сани Киау.
"Заявленная президентом [Эмманюэлем Макроном] цель вывода 1,4 тысячи французских военных из Нигера к 31 декабря будет достигнута", — цитирует его AFP.
Как сообщал Эмманюэль Макрон, Франция отзывает своего посла в Нигере Сильвена Итте и других сотрудников диппредставительства в Ниамее — столице страны. Также он заявил, что до конца текущего года весь французский контингент будет выведен с территории государства из-за "нежелания" новых властей, как утверждается, сообща бороться с терроризмом. К слову, первые французские военнослужащие уже покинули Нигер.
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