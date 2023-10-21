Ракеты ХАМАС пробили "Железный купол" над Ашкелоном
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку на Ашкелон
Израильский Ашкелон в очередной раз подвергся массированному ракетному удару. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что системы противовоздушной обороны отражают атаку, озаряя небо яркими вспышками. Также запечатлены последствия попадания некоторых боеголовок.
Ашкелон подвергся ракетной атаке. Видео X / Nagi N. Najjar / WBC Defenders / Hud Ismail
По сообщениям свидетелей, комплексам ПВО "Железный купол" не удалось перехватить все ракеты. Некоторые из десятков боеприпасов достигли намеченных целей на земле, спровоцировав разрушения и пожары. В СМИ допускают, что удары нанесла палестинская группировка ХАМАС.
"Сирены прозвучали в городе Ашкелон и в районах, прилегающих к сектору Газа", — прокомментировала происходящее Армия обороны Израиля.
Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября с ракетных ударов, которые по Израилю нанесла радикальная группировка ХАМАС. Участники движения вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа и перешла в состояние войны.
X / Hud Ismail