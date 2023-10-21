Ракеты ХАМАС пробили "Железный купол" над Ашкелоном

Израильский Ашкелон в очередной раз подвергся массированному ракетному удару. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что системы противовоздушной обороны отражают атаку, озаряя небо яркими вспышками. Также запечатлены последствия попадания некоторых боеголовок.

Ашкелон подвергся ракетной атаке. Видео X / Nagi N. Najjar / WBC Defenders / Hud Ismail

По сообщениям свидетелей, комплексам ПВО "Железный купол" не удалось перехватить все ракеты. Некоторые из десятков боеприпасов достигли намеченных целей на земле, спровоцировав разрушения и пожары. В СМИ допускают, что удары нанесла палестинская группировка ХАМАС.