Определился ещё один участник каирского саммита по войне Палестины и Израиля
Глава МИД Турции Фидан посетит Каир для участия в саммите по сектору Газа
Глава турецкого МИД Хакан Фидан. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hakanfidantc
Глава турецкого МИД Хакан Фидан станет одним из участников саммита в Каире, посвящённого обострению ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства республики.
По информации министерства, в рамках встречи дипломат намерен обсудить события в секторе Газа в ходе двусторонних переговоров. Впрочем, имена собеседников Фидана не были названы.
"Наш министр примет участие в предстоящей встрече глав государств и правительств, на которой планируется обсудить события в Газе, будущее палестинской проблемы и мирный процесс", — сказано на сайте МИД Турции.
Каирский саммит мира (Cairo Peace Summit) состоится сегодня, 21 октября, инициатором мероприятия выступил Египет. Участие в нём подтвердили более 30 государств и три международные организации. На саммите намерены выработать решение по Газе после того, как ООН в этом нём не преуспела. 17 октября Совет Безопасности организации не принял российский проект резолюции по ситуации, связанной с палестино-израильским конфликтом. Бразильский проект постигла та же участь. Он отличался от российского тем, что бразильцы призывали осудить "террористическую атаку ХАМАС".