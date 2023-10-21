Определился ещё один участник каирского саммита по войне Палестины и Израиля

Глава турецкого МИД Хакан Фидан станет одним из участников саммита в Каире, посвящённого обострению ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства республики.

По информации министерства, в рамках встречи дипломат намерен обсудить события в секторе Газа в ходе двусторонних переговоров. Впрочем, имена собеседников Фидана не были названы.