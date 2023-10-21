В Египте приняли итоговую декларацию саммита по Палестине
Участники Каирского саммита осудили насилие над мирными жителями в секторе Газа
Участники саммита в Египте по палестинскому вопросу осудили насилие над мирными жителями из-за конфликта на Ближнем Востоке. Заседание проходило в Новом Каире по инициативе президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси.
"Мы осуждаем и отвергаем любые атаки на гражданских лиц, насилие против мирных граждан, а также нарушения международного гуманитарного законодательства и прав человека любой из сторон конфликта", — отмечается в итоговой декларации, принятой по итогам саммита.
Авторы документа отмечают недопустимость ударов по объектам гражданского назначения. Кроме того, было обращено внимание на неприемлемость перемещения людей с одной территории на другую насильственным путём и практики коллективного наказания, ведь это противоречит Женевской конвенции 1949 года.
Участники заседания призвали защищать гражданских и быть максимально сдержанными, чтобы не расширить недовольства и конфронтацию на другие территории Ближнего Востока.
Каирский саммит мира (Cairo Peace Summit) проходит 21 октября, инициатором мероприятия выступил Египет. Участие в нём подтвердили более 30 государств и три международные организации. На саммите намерены выработать решение по Газе, после того как ООН в этом не преуспела. 17 октября Совет Безопасности организации не принял российский проект резолюции по ситуации, связанной с палестино-израильским конфликтом. Бразильский проект постигла та же участь. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе саммита потребовал немедленно прекратить огонь в секторе Газа и освободить заложников.
ТАСС / АР / Abed Khaled