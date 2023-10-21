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21 октября, 16:31

В Египте приняли итоговую декларацию саммита по Палестине

Участники Каирского саммита осудили насилие над мирными жителями в секторе Газа

Участники саммита в Египте по палестинскому вопросу осудили насилие над мирными жителями из-за конфликта на Ближнем Востоке. Заседание проходило в Новом Каире по инициативе президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси.

"Мы осуждаем и отвергаем любые атаки на гражданских лиц, насилие против мирных граждан, а также нарушения международного гуманитарного законодательства и прав человека любой из сторон конфликта", отмечается в итоговой декларации, принятой по итогам саммита.

Авторы документа отмечают недопустимость ударов по объектам гражданского назначения. Кроме того, было обращено внимание на неприемлемость перемещения людей с одной территории на другую насильственным путём и практики коллективного наказания, ведь это противоречит Женевской конвенции 1949 года.

Участники заседания призвали защищать гражданских и быть максимально сдержанными, чтобы не расширить недовольства и конфронтацию на другие территории Ближнего Востока.

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Каирский саммит мира (Cairo Peace Summit) проходит 21 октября, инициатором мероприятия выступил Египет. Участие в нём подтвердили более 30 государств и три международные организации. На саммите намерены выработать решение по Газе, после того как ООН в этом не преуспела. 17 октября Совет Безопасности организации не принял российский проект резолюции по ситуации, связанной с палестино-израильским конфликтом. Бразильский проект постигла та же участь. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе саммита потребовал немедленно прекратить огонь в секторе Газа и освободить заложников.

Обложка ©

ТАСС / АР / Abed Khaled

Дарья Нарыкова
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