В Египте приняли итоговую декларацию саммита по Палестине

Участники саммита в Египте по палестинскому вопросу осудили насилие над мирными жителями из-за конфликта на Ближнем Востоке. Заседание проходило в Новом Каире по инициативе президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси.

"Мы осуждаем и отвергаем любые атаки на гражданских лиц, насилие против мирных граждан, а также нарушения международного гуманитарного законодательства и прав человека любой из сторон конфликта", — отмечается в итоговой декларации, принятой по итогам саммита.

Авторы документа отмечают недопустимость ударов по объектам гражданского назначения. Кроме того, было обращено внимание на неприемлемость перемещения людей с одной территории на другую насильственным путём и практики коллективного наказания, ведь это противоречит Женевской конвенции 1949 года.