"Я всегда говорю правду": Долина разгневала фанатов Шатунова колким высказыванием о певце

Народная артистка России Лариса Долина нарвалась на гнев и критику со стороны поклонников ушедшего из жизни певца Юрия Шатунова. Исполнительница призналась, что никогда не понимала, почему бывшего солиста группы "Ласковый май" считают настоящей легендой. По её мнению, этого звания заслуживают личности, совершившие при жизни "нечто большее".

"Феномен успеха мне до сих пор непонятен и до сих пор непонятен тот факт, что его называют легендой. <...> Для меня понятие легенда — это нечто большее. Легенда — это [Дмитрий] Хворостовский, Геннадий Гладков, Иосиф Кобзон. Я иначе принимаю значимость человека... Я всегда говорю правду", — написала Долина в "Инстаграме"* и призвала подписчиков не таить на неё обиду за такую откровенность.

Бесспорно, столь громкие высказывания не могли не тронуть фанатов Шатунова. Они начали массово обвинять певицу в "злости и зависти". Поклонники умершего артиста убеждены, что он стал легендой не из-за профессионального исполнения, а из-за того, что его песни "смогли попасть в душу". Однако и сама Долина отмалчиваться не стала и ответила критикам, что у каждого есть собственный музыкальный ориентир. После этого артистка поспешила ограничить комментарии к посту о Шатунове.