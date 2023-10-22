Суд арестовал ещё двух участников "азербайджанской мафии", избивавших прохожих в Петербурге
В Петербурге суд арестовал ещё двух обвиняемых в избиении прохожих
В Санкт-Петербурге суд арестовал на два месяца ещё двух участников "азербайджанской мафии" — уроженцев Узбекистана и Челябинской области Рахимжона Турдиева и Ахмеда Мухаева. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Узбекистана Рахимжона Турдиева <...> и несовершеннолетнего уроженца Челябинской области Ахмеда Мухаева", — говорится в сообщении.
Обоим фигурантам предъявлены обвинения по статье о хулиганстве. По данным следствия, с 12 по 13 октября они нанесли множественные удары по голове и телу прохожему на Ленинском проспекте. Кадры избиения позднее были выложены в Сеть.
Напомним, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" по факту нападения на прохожих в Петербурге. В основном нападавшие — выходцы из Азербайджана — избивали людей в торговых центрах и возле метро. 16 октября сообщалось, что был задержан самый активный участник "азербайджанской мафии" (как называли себя сами злоумышленники) Тимур Мухтаров.
ТАСС / Сергей Коньков