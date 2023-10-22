Суд арестовал ещё двух участников "азербайджанской мафии", избивавших прохожих в Петербурге

В Санкт-Петербурге суд арестовал на два месяца ещё двух участников "азербайджанской мафии" — уроженцев Узбекистана и Челябинской области Рахимжона Турдиева и Ахмеда Мухаева. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Узбекистана Рахимжона Турдиева <...> и несовершеннолетнего уроженца Челябинской области Ахмеда Мухаева", — говорится в сообщении.