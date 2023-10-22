Почти две сотни школьников во Франции отстранили от занятий за оправдание терроризма

Во Франции 183 школьников отстранили от занятий за экстремизм. Как заявил в эфире BF MTV министр национального образования Габриэль Атталь, отвечающий также за дела молодёжи, речь идёт об инцидентах на церемониях в память об убитых радикалами в 2020 году педагоге Самюэле Пати и в 2023-м — преподавателе Доминике Бернаре.

"Десятки учеников привлекают наше самое пристальное внимание. 183 учащихся не вернутся в школы [после осенних каникул] 6 ноября, пока в отношении них не будет вынесено решение дисциплинарного совета", — отметил он.