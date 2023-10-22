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22 октября, 18:09

Почти две сотни школьников во Франции отстранили от занятий за оправдание терроризма

Министр Атталь: Во Франции 183 школьников отстранили от учёбы за экстремизм

Во Франции 183 школьников отстранили от занятий за экстремизм. Как заявил в эфире BF MTV министр национального образования Габриэль Атталь, отвечающий также за дела молодёжи, речь идёт об инцидентах на церемониях в память об убитых радикалами в 2020 году педагоге Самюэле Пати и в 2023-м — преподавателе Доминике Бернаре.

"Десятки учеников привлекают наше самое пристальное внимание. 183 учащихся не вернутся в школы [после осенних каникул] 6 ноября, пока в отношении них не будет вынесено решение дисциплинарного совета", — отметил он.

Атталь добавил, что некоторые ученики угрожали педагогам или были обвинены в оправдании терроризма. Отметим, что памятные мероприятия состоялись 16 октября во всех школах Франции. Всего в тот день зафиксировали 500 различных инцидентов, когда школьники отказывались почтить память погибших или нарушали порядок.

Двух белорусов задержали после нападения на лицей во Франции

Двух белорусов задержали после нападения на лицей во Франции

Напомним, 13 октября вооружённый ножом 20-летний парень напал на лицей в городе Аррас на севере Франции. Он убил одного учителя и ранил ещё трёх взрослых. Нападавшего задержали, а позднее полиция задержала и его брата. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе срочного совещания поручил увеличить число патрулирующих улицы военнослужащих до семи тысяч.

Обложка ©

Getty Images / Godong

Никита Осипов
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