Почти две сотни школьников во Франции отстранили от занятий за оправдание терроризма
Министр Атталь: Во Франции 183 школьников отстранили от учёбы за экстремизм
Во Франции 183 школьников отстранили от занятий за экстремизм. Как заявил в эфире BF MTV министр национального образования Габриэль Атталь, отвечающий также за дела молодёжи, речь идёт об инцидентах на церемониях в память об убитых радикалами в 2020 году педагоге Самюэле Пати и в 2023-м — преподавателе Доминике Бернаре.
"Десятки учеников привлекают наше самое пристальное внимание. 183 учащихся не вернутся в школы [после осенних каникул] 6 ноября, пока в отношении них не будет вынесено решение дисциплинарного совета", — отметил он.
Атталь добавил, что некоторые ученики угрожали педагогам или были обвинены в оправдании терроризма. Отметим, что памятные мероприятия состоялись 16 октября во всех школах Франции. Всего в тот день зафиксировали 500 различных инцидентов, когда школьники отказывались почтить память погибших или нарушали порядок.
Напомним, 13 октября вооружённый ножом 20-летний парень напал на лицей в городе Аррас на севере Франции. Он убил одного учителя и ранил ещё трёх взрослых. Нападавшего задержали, а позднее полиция задержала и его брата. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе срочного совещания поручил увеличить число патрулирующих улицы военнослужащих до семи тысяч.
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