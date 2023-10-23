В ДНР рассказали об опыте взаимодействия российской ПВО с ракетами ATACMS
Советник главы ДНР Гагин: У российской ПВО есть опыт взаимодействия с ATACMS
Российские системы противовоздушной обороны уже имеют опыт взаимодействия с поставленными киевскому режиму американскими ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS). С таким заявлением на фоне сообщений о применении этих ракет Киевом в беседе с РИА "Новости" выступил советник главы ДНР Ян Гагин.
"Ну, что я могу сказать: сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями. Назовём эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей. Я думаю, это будет сделано нашими Вооружёнными силами", — заявил он.
Гагин подчеркнул, что российские военные уже имеют опыт борьбы с такими ракетами, как Storm Shadow и HIMARS. В то же время он выразил уверенность, что сейчас отечественные системы ПВО в состоянии противостоять любой угрозе, приведя в пример регулярные перехваты украинских ракет и беспилотников в Крыму.
Ранее Гагин сообщал, что ракеты ATACMS, скорее всего, были поставлены Киеву уже давно — до того, как об этом было объявлено официально. По его мнению, хоть Киев и получил не много таких ракет, но он будет пытаться использовать весь их потенциал "по полной". Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что Штаты тайно передали Киеву небольшое число ракет ATACMS. Факт передачи также подтвердили в Белом доме.