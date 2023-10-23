В ДНР рассказали об опыте взаимодействия российской ПВО с ракетами ATACMS

Российские системы противовоздушной обороны уже имеют опыт взаимодействия с поставленными киевскому режиму американскими ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS). С таким заявлением на фоне сообщений о применении этих ракет Киевом в беседе с РИА "Новости" выступил советник главы ДНР Ян Гагин.

"Ну, что я могу сказать: сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями. Назовём эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей. Я думаю, это будет сделано нашими Вооружёнными силами", — заявил он.