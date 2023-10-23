Американские ракеты ATACMS, скорее всего, были поставлены Киеву уже давно — до того, как об этом было объявлено официально. Такую вероятность допустил в беседе с РИА "Новости" советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

По его мнению, хоть Киев и получил не много таких ракет, но он будет пытаться использовать весь их потенциал "по полной". В частности, он допустил, что ВСУ попытаются применить ATACMS для ударов по России, ведь режим Зеленского — "это как обезьяна с гранатой". Однако российским военным есть чем на это ответить, Министерство обороны, безусловно, справится с этой задачей, заверил Гагин.