В ДНР допустили использование Киевом ракет ATACMS "по полной"
Советник главы ДНР Гагин допустил, что ATACMS находятся на Украине уже давно
Американские ракеты ATACMS, скорее всего, были поставлены Киеву уже давно — до того, как об этом было объявлено официально. Такую вероятность допустил в беседе с РИА "Новости" советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
По его мнению, хоть Киев и получил не много таких ракет, но он будет пытаться использовать весь их потенциал "по полной". В частности, он допустил, что ВСУ попытаются применить ATACMS для ударов по России, ведь режим Зеленского — "это как обезьяна с гранатой". Однако российским военным есть чем на это ответить, Министерство обороны, безусловно, справится с этой задачей, заверил Гагин.
"На мой взгляд, ракеты ATACMS были поставлены ещё раньше — до того, как мы узнали, что они там. Потому что уже достаточно давно был принят новый военный бюджет в Соединённых Штатах, и, если бы их поставили сейчас, это было бы серьёзным нарушением", — добавил советник главы ДНР.
Напомним, на прошлой неделе в Белом доме официально подтвердили передачу Киеву ракет ATACMS, о чём ранее писал ряд СМИ. Известно, что решение об отправке было принято президентом США Джо Байденом ещё в сентябре этого года. Однако, как выяснилось, ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер российских военных. По словам экспертов, ВС РФ показали способность адаптироваться к любому оружию, которое Запад поставляет Киеву.
ТАСС / AP