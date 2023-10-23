Регион

Уведомления отключены

23 октября, 01:29

России есть чем ответить: В ДНР допустили использование Киевом ракет ATACMS "по полной"

Советник главы ДНР Гагин допустил, что ATACMS находятся на Украине уже давно

Американские ракеты ATACMS, скорее всего, были поставлены Киеву уже давно — до того, как об этом было объявлено официально. Такую вероятность допустил в беседе с РИА "Новости" советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

По его мнению, хоть Киев и получил не много таких ракет, но он будет пытаться использовать весь их потенциал "по полной". В частности, он допустил, что ВСУ попытаются применить ATACMS для ударов по России, ведь режим Зеленского — "это как обезьяна с гранатой". Однако российским военным есть чем на это ответить, Министерство обороны, безусловно, справится с этой задачей, заверил Гагин.

"На мой взгляд, ракеты ATACMS были поставлены ещё раньше — до того, как мы узнали, что они там. Потому что уже достаточно давно был принят новый военный бюджет в Соединённых Штатах, и, если бы их поставили сейчас, это было бы серьёзным нарушением", — добавил советник главы ДНР.

"Азартные игры": В США шокированы решением Байдена об отправке ATACMS Киеву

"Азартные игры": В США шокированы решением Байдена об отправке ATACMS Киеву

Напомним, на прошлой неделе в Белом доме официально подтвердили передачу Киеву ракет ATACMS, о чём ранее писал ряд СМИ. Известно, что решение об отправке было принято президентом США Джо Байденом ещё в сентябре этого года. Однако, как выяснилось, ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер российских военных. По словам экспертов, ВС РФ показали способность адаптироваться к любому оружию, которое Запад поставляет Киеву.

Обложка ©

ТАСС / AP

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров