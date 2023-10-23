Кисида заявил о сохранении курса на заключение мирного договора с Россией

Несмотря на разногласия, Токио сохранит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Японско-российские отношения находятся в тяжёлом состоянии, однако мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора", — подчеркнул Кисида в ходе выступления в Парламенте.