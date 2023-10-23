Кисида заявил о сохранении курса на заключение мирного договора с Россией
Кисида: Япония сохранит курс на заключение мирного договора с Россией
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Обложка © ТАСС / Chip Somodevilla
Несмотря на разногласия, Токио сохранит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"Японско-российские отношения находятся в тяжёлом состоянии, однако мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора", — подчеркнул Кисида в ходе выступления в Парламенте.
Напомним, что Токио пытается оспорить принадлежность Южных Курил в течение десятилетий после того, как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. Москва же неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению. В 2022 году Япония вернула в "Синюю книгу по дипломатии" формулировку об "оккупации" Южных Курил Россией, назвав острова своей неотъемлемой частью. В феврале этого года Кисида заявлял, что позиция японских властей в отношении островов, входящих в южную часть Курил, остаётся неизменной и не поменяется в будущем.
Об отношениях России и Японии ранее высказывался и глава государства Владимир Путин. Президент напомнил, что он плотник и знает, как "расширить окно" в отношениях с Японией, если, конечно, это соответствует национальным интересам нашей страны.