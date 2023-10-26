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26 октября, 06:00

10 невероятно жутких фото, посмотрев на которые придётся ещё долго себя успокаивать

В мире существует множество снимков, вызывающих у нас неподдельный ужас и тревогу. Они заставляют долго думать о том, что мы видим, и продолжают преследовать в памяти какое-то время. Чтобы напугать вас, собрали 10 как раз таких кадров. Рискнёте посмотреть?

"Нашёл это внутри стены в коридоре. Я прожил в этом доме все 46 лет своей жизни", — BeginningSir2984.

Фото © Reddit / BeginningSir2984

Фото © Reddit / BeginningSir2984

"Проснулся и увидел это у себя на кухне. Я живу посреди гор, от ближайшего пляжа примерно 500 км", — andres1003.

Фото © Reddit / andres1003

Фото © Reddit / andres1003

"В потолке нашей школы есть дверь. Никто не знает, куда она ведёт (учителя и уборщицы — тоже), никто никогда ею не пользовался. Несколько дней назад она загадочным образом открылась, и никто не знает как. Там ничего не видно, это просто темнота. Ни у кого нет никаких объяснений. Зданию нашей школы уже 98 лет", — House_turtles.

Фото © Reddit / House_turtles

Фото © Reddit / House_turtles

"Я нашёл 93 кассеты "Форреста Гампа" в шкафу при осмотре дома, который хочу купить", — Lacroix_boiii.

Фото © Reddit / Lacroix_boiii

Фото © Reddit / Lacroix_boiii

"Анна Николь Смит в 1994 году выходит замуж за своего 89-летнего мужа, который умрёт в следующем году", — Impossible-Head2121.

Фото © Reddit / Impossible-Head2121

Фото © Reddit / Impossible-Head2121

"Примерно неделю назад эта штука появилась всего за одну ночь в поле недалеко от места, где я живу. Траву словно выкорчевали, а грязь как-будто придавили, и теперь там ничего не растёт. Что тут происходит?" _Wendigun_.

Фото © Reddit / _Wendigun_

Фото © Reddit / _Wendigun_

"Это Америка", — Smartercow.

Фото © Reddit / Smartercow

Фото © Reddit / Smartercow

"Сбой в матрице! До сегодняшнего утра у меня было только по одному предмету", — p98sp.

Фото © Reddit / p98sp

Фото © Reddit / p98sp

"На детской площадке обнаружил какой-то кабель, который спускается буквально с неба. Я за него потянул — ничего не произошло", — CCMBRSS.

Фото © Reddit / CCMBRSS

Фото © Reddit / CCMBRSS

"Эти странные заросли в моём городе..." Adrianthrax.

Фото © Reddit / Adrianthrax

Фото © Reddit / Adrianthrax

10 фото из заброшенных домов, от одного взгляда на которые по спине бегут мурашки

10 фото из заброшенных домов, от одного взгляда на которые по спине бегут мурашки

Обложка ©

Reddit / Adrianthrax , andres1003

Сергей Трофимов
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