Экс-полковник раскрыл единственную опасность переданных Киеву ракет ATACMS

Полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал "Ленте.ру", что в ракетах ATACMS нет ничего сверхъестественного. Однако он подчеркнул, что такие снаряды оснащены кассетными суббоеприпасами, которые могут нести угрозу мирному населению.

"Единственная опасность в том, что эти ракеты оснащены кассетными суббоеприпасами. Это будет опасно для мирных жителей многие годы после применения этих ракет", — рассказал эксперт.