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Регион
Опубликовано 24 октября 2023, 10:14
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Экс-полковник раскрыл единственную опасность переданных Киеву ракет ATACMS

Эксперт Кошкин: Ракеты ATACMS опасны из-за кассетных суббоеприпасов

Полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал "Ленте.ру", что в ракетах ATACMS нет ничего сверхъестественного. Однако он подчеркнул, что такие снаряды оснащены кассетными суббоеприпасами, которые могут нести угрозу мирному населению.

"Единственная опасность в том, что эти ракеты оснащены кассетными суббоеприпасами. Это будет опасно для мирных жителей многие годы после применения этих ракет", — рассказал эксперт.

Экс-полковник отметил, что ничего необычного у таких снарядов нет и их появление никак не скажется на ходе событий, поскольку речь идёт о старых образцах вооружения. Кошкин добавил, что многие российские системы ПВО, например С-350 "Витязь", "Бук-М2" и "Бук-М3", могут отразить атаку и более мощных снарядов.

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Ранее Гагин сообщал, что ракеты ATACMS, скорее всего, были поставлены Киеву уже давно — до того, как об этом было объявлено официально. По мнению эксперта, хоть Киев и получил не много таких ракет, он будет пытаться использовать весь их потенциал. Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что Штаты тайно передали Киеву небольшое число ракет ATACMS. Факт передачи также подтвердили в Белом доме.

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Getty Images / South Korean Defense Ministry

Александра Мышляева
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