День бабушек и дедушек, Димитриевская родительская суббота: праздники и приметы 28 октября Сегодня, 28 октября 2023 года, в России отмечается праздник, посвящённый самому старшему и самому мудрому поколению. Также на этот день выпадает профессиональный день военных вертолётчиков и церковный праздник, в который чтят память усопших. 27 октября, 21:01 28 октября отмечается День бабушек и дедушек. Фото © Freepik / Drazen Ziqik

День бабушек и дедушек

Сегодня, 28 октября, в России добрый семейный праздник — День бабушек и дедушек. Вот несколько фактов о нём: это международный неофициальный праздник;

в России отмечается в фиксированную дату — 28 октября, в иных странах — в другие;

именно в конце октября у древних славян отмечались Осенние деды — праздник, посвящённый связи поколений;

цель Дня бабушек и дедушек — дать ещё одну возможность сказать им спасибо за заботу.

День бабушек и дедушек хоть и отмечается во многих странах, единой датой не обзавёлся. Одним из первых государств, где его стали праздновать, были США. Там ещё в 1978 году Конгресс принял закон, в соответствии с которым первое воскресенье после Дня труда (то есть первого понедельника сентября) отводилось на чествование старших поколений. Во Франции этот праздник отмечается в первое воскресенье марта, а в Испании — 26 июля. Несмотря на такие отличия в датах, суть везде одинакова: бабушек и дедушек поздравляют в уютном семейном кругу.

Согласно результатам опроса, проведённого ВЦИОМ, бабушки и дедушки в той или иной мере принимали участие в воспитании большинства россиян (74%). Почти треть (32%) проводили с ними много времени, чаще — респонденты в возрасте от 25 до 44 лет. По мнению большинства (84%), бабушки и дедушки могут научить внуков мудрости, накопленной за долгую жизнь. Бабушки в воспоминаниях россиян обладают такими качествами, как душевность, доброта и тепло (54%), забота, внимание и поддержка (19%), любовь (13%). Дедушки тоже ассоциируются с добротой (12%), заботой и любовью (по 7%).

День армейской авиации

28 октября в России отмечается День армейской авиации. Фото © Минобороны РФ

28 октября в России также отмечается праздник военных лётчиков — День армейской авиации. Рассказываем о нём: это один из профессиональных праздников российских военных;

отмечается ежегодно 28 октября, по календарю не смещается;

приурочен к дате формирования в 1948 году в Армии СССР первой авиационной эскадрильи с вертолётами.

На заре своей истории военная вертолётная авиация называлась вспомогательной. Её задачами были доставка грузов, корректировка огня, разведка и поддержание устойчивой связи на поле боя. Однако со временем — по мере развития вертолётной техники, появления всё новых её видов — такой тип авиации стал самостоятельным средством огневой поддержки войск с воздуха.

На сегодняшний день у российских военных мощный парк вертолётов — надёжных и проверенных, в том числе в боях. Причём в России выпускаются одни из лучших в мире винтокрылых машин. На вооружении армейской авиации ВВС находятся Ми-24, Ми-26, Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-8 и его современные модификации, Ка-50 "Чёрная акула" и Ка-52 "Аллигатор".

За свою историю армейская авиация успела побывать во многих горячих точках. Сейчас военнослужащие таких подразделений исполняют долг в зоне специальной военной операции. Там ударные вертолёты стали уже настоящей грозой танков противника. Многие лётчики отмечают сегодня свой профессиональный праздник на боевом посту.

Международный день анимации

28 октября отмечается Международный день анимации. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

28 октября в России также отмечается праздник мультипликаторов — Международный день анимации (International Animation Day). Вот что о нём известно: это официальный интернациональный праздник;

учреждён в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино (International Animated Film Association, ASIFA);

отмечается ежегодно 28 октября, дата не меняется;

к этому дню обычно приурочены показы мультфильмов, выставки, конференции, фестивали мультипликаторов.

Дата празднования Международного дня анимации выбрана не случайно. Именно в этот день в 1892 году "отец анимационного кино", как называют французского изобретателя, художника Эмиля Рейно, пригласил зрителей посмотреть в музее Гревен в Париже "оптический театр". Он показал движущиеся картинки на собранном самостоятельно аппарате — праксиноскопе. В программу входило несколько фильмов, в том числе "Клоун с собачками".

Анимация создаётся с помощью рисунков, кукол и объектов из глины, песка, бумаги, а с недавнего времени ещё и компьютерных изображений. Она стала мощным средством искусства, самовыражения.

В России Международный день анимации отмечается с 2007 года. Обычно к этой дате приурочен Большой фестиваль мультфильмов (БФМ), на котором представляют посетителям всё разнообразие мультипликации. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Димитриевская родительская суббота

28 октября отмечается Димитриевская родительская суббота. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

В этом году 28 октября православные в России отмечают церковный праздник — Димитриевскую родительскую субботу. Рассказываем о ней: в православном календаре является одним из девяти дней поминовения усопших;

в этот праздник принято молиться за упокой всех православных христиан: родственников, друзей, знакомых, а также тех, за кого некому поставить свечку;

ежегодно дата меняется — выпадает на последнюю субботу перед днём памяти святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября);

в 2023 году выпадает на 28 октября.

От имени Димитрия Солунского, жившего в III веке, праздник и получил название. Великомученик был тайно крещён родителями и воспитывался в христианской вере. Повзрослев и заняв должность проконсула при императоре Максимилиане, вместо гонений на христиан стал искоренять языческие обычаи. За это попал в темницу и был казнён 8 ноября (26 октября по старому стилю) 306 года. На эту дату Церковь и ориентируется при определении даты Димитриевской субботы. Обычно она празднуется в ближайшую субботу перед 8 ноября, но есть исключения: если на неё выпадает другой крупный праздник, то в календаре отсчитывается ещё неделя назад. Так, в этом году 4 ноября празднуют день Казанской иконы Богоматери, поэтому день поминовения усопших переносят на неделю ранее.

В народе Димитриевскую субботу ещё называли Дедовой: этот день ассоциировался с переходом осени к зиме. После Покрова Пресвятой Богородицы (который отмечается 14 октября) старались завершить подготовку к зиме: занимались уборкой в доме и во дворе, чинили сломанные вещи. Вся семья перед Дедовой субботой обязательно мылась, после этого оставляли воду и банный веник для усопших.

Ещё в этот день было принято помогать нищим и голодающим. Такая традиция сохранилась до наших времён. Кроме того, принято ходить на кладбище, убираться на могилах родственников. В Димитриевскую родительскую субботу не следует заниматься тяжёлым физическим трудом, злословить об умерших, поминать усопших ситными напитками.

Приметы 28 октября

Ефимий Осенний

28 октября Русская православная церковь чтит также память двух святых — Лукиана и Евфимия. Лукиан жил в III веке в городе Самосат. Он лишился родителей в 12 лет и посвятил свою жизнь служению Богу. Уже будучи пресвитером Антиохии, занялся проверкой и исправлением библейских текстов. Лукиан был схвачен по приказу императора Максимиана, был подвергнут пыткам и убит. А преподобный Евфимий жил в IX веке. Он рано остался без отца. В 18 лет ушёл в монастырь и принял постриг. На протяжении 15 лет он прожил на горе Афон в строгом обете молчания и поста. После Евфимий основал два монастыря у горы Перистера и стал диаконом обеих обителей. Умер в возрасте 74 лет.

В народе в этот день отмечали праздник под названием Ефимий Осенний. На Руси считали, что он знаменует переход к зиме: растения и насекомые засыпают до весны. На Ефимия занимались подготовкой к зиме саней, а также валяли валенки. Женщины садились мять и трепать лён, чтобы затем прясть из него пряжу. Получаемые в этот день нити считались целебными. Их хранили, чтобы повязать на запястье заболевшему. Было принято этот день проводить весело: считалось, что это залог добра в семье в будущем.

Погодные приметы 28 октября

Выпал снег — к богатому урожаю хлеба в следующем году.

Ясная погода — к тёплой зиме.

Алая луна — к суровым зимним месяцам.

Изморозь — к сильным морозам.

Именинники 28 октября

28 октября именины может отмечать российский актёр Семён Стругачёв

Сегодня, 28 октября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Афанасий;

Дмитрий;

Денис;

Ефим;

Иван;

Семён. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев