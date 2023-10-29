День автомобилиста, День борьбы с инсультом, Лонгин Сотник: праздники и приметы 29 октября Сегодня, 29 октября 2023 года, в России отмечаются два профессиональных праздника, и один из них посвящён одной из самых распространённых во всём мире сфер занятости. Также на эту дату приходится день рождения технологии, без которой современный мир не представить. 28 октября, 21:01 29 октября в России отмечается День автомобилиста. Фото © Freepik / Aleksandarlittlewolf

День автомобилиста

29 октября в России отмечается праздник, посвящённый всем водителям, — День автомобилиста. Вот несколько фактов о нём: это российский официальный профессиональный праздник;

учреждён указом президента РФ от 25 июня 2012 года;

отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября;

в 2023 году выпадает на 28 октября;

праздновать его могут не только профессиональные водители, но и все владельцы авто, кто любит сидеть за рулём.

Несмотря на то что официальное признание в России День автомобилиста получил всего 11 лет назад, традиция его отмечать куда старше: она пришла из СССР. Введён этот праздник был 15 января 1976 года. Сначала он назывался Днём работника автотранспорта, затем стал Днём автомобилиста. Сейчас полное название звучит так: День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Традиционно к этому празднику приурочены выставки по автотематике, автопробеги, парады ретроавтомобилей, конференции, раллийные и шоссейные заезды. Отмечать День автомобилиста могут не только водители, которые являются представителями одной из самых распространённых профессий, но и все, кто так или иначе относится к этой сфере транспорта: автослесари, механики, инженеры, автомобильные электрики, работники автотранспортных предприятий.

День вневедомственной охраны Росгвардии

29 октября в России отмечается День вневедомственной охраны. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

В России 29 октября отмечается ещё один профессиональный праздник — День вневедомственной охраны Росгвардии. Предлагаем узнать о нём больше: это официальный российский профессиональный ведомственный праздник;

отмечается ежегодно 29 октября, дата не меняется;

приурочен к дате принятия в СССР постановления об охране промышленных объектов;

в этот день сотрудники таких подразделений получают поздравления и награды.

История вневедомственной охраны ведёт отсчёт с 29 октября 1952 года. В эту дату Совет Министров СССР принял постановление о новых мерах по охране объектов промышленности, строительства, народного хозяйства. Документ предусматривал создание при местных органах внутренних дел вневедомственной наружной сторожевой охраны.

В России вневедомственная охрана сейчас подчинена созданной в 2019 году Национальной гвардии РФ, а до этого была в составе МВД. В её задачи входит охрана особо важных и режимных объектов, государственной собственности, общественного порядка. Также ведомство оказывает услуги по охране частного имущества: квартир, домов. Под защитой вневедомственной охраны в России — около 900 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан и около 390 тысяч объектов различных категорий и форм собственности.

День рождения комсомола

Возложение цветов к Мавзолею Владимира Ленина, приуроченное к 105-й годовщине Ленинского комсомола. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

29 октября в России отмечается праздник под названием День рождения комсомола. И хотя ВЛКСМ уже давно нет, для многих россиян он дорог, потому что напоминает о молодости.

Через год после социалистической революции в России, 29 октября 1918 года, на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи было принято решение о создании Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ). Позже организации было присвоено имя вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, а в название добавлено слово "всесоюзный". Получилась аббревиатура ВЛКСМ, под которой союз и просуществовал до 1991 года, а День рождения комсомола стал ежегодно отмечаться 29 октября — в дату его учреждения.

В 2023 году комсомолу исполняется 105 лет. 29 октября праздничные мероприятия, концерты и шествия пройдут во многих городах России. Состоятся вечера памяти и встречи ветеранов комсомола с представителями общественных и молодёжных организаций.

Всемирный день борьбы с инсультом

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

29 октября в России также отмечается праздник здоровья — Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day). Рассказываем о нём: это часть глобальной информационной кампании;

проводится по инициативе Всемирной организации по борьбе с инсультом (World Stroke Organization — WSO);

цель — повышение осведомлённости жителей планеты о мерах по профилактике инсультов;

отмечается ежегодно 29 октября, дата не сдвигается;

к этому дню обычно приурочены различные акции в медучреждениях, конференции.

Инсульт — это острое нарушение кровоснабжения одного из участков головного мозга, в результате чего "компьютер" человека перестаёт получать жизненно необходимый кислород. Причин инсульта бывает две: спазм сосудов мозга (ишемический инсульт, самый частый инсульт) и разрыв кровеносного сосуда (геморрагический инсульт). Нарушение в притоке крови приводит к быстрому отмиранию клеток головного мозга, в результате чего страдают те или иные функции организма.

Медики напоминают, что большую часть инсультов можно предотвратить, если соблюдать определённые правила для здоровья сердечно-сосудистой системы. Так, очень важно сбалансированно питаться, то есть в рационе должны быть в том числе фрукты, овощи, рыба, блюда из цельного зерна. А вот сахара и жира нужно потреблять поменьше. Ещё важна регулярная физическая активность — не менее получаса каждый день. Также следует отказаться от вредных привычек, следить за массой тела, артериальным давлением, стараться избегать перевозбуждения из-за стрессов.

Ежегодно в мире фиксируется не менее 18 млн случаев инсульта, и восстановиться после них люди могут только примерно в 20% случаев. Известно расхожее утверждение о том, что инсульт "помолодел", то есть ему теперь подвержены не только люди старшего возраста, однако есть и мнение, что это не так: дело может быть в развитии медицины, которое позволяет выявлять инсульты всё лучше. Так, в России, по словам главного внештатного специалиста-невролога Минздрава Николая Шамалова, средний возраст пациентов с инсультом с каждым годом растёт. Это стало возможным благодаря улучшению диагностики. Российские и общемировые данные говорят о том, что доля пациентов с инсультом моложе 45 лет составляет порядка 4–6%.

День Интернета

29 октября отмечается День Интернета. Фото © Freepik / jcomp

29 октября в России можно отметить праздник, посвящённый Всемирной паутине, — День Интернета, или День рождения Интернета. Вот что о нём известно: это интернациональный неофициальный праздник;

подобных в течение года несколько;

один из них отмечается 29 октября и приурочен к дате создания первой сети из компьютеров вузов;

празднование сводится к упоминанию важности такого события для истории человечества и воздаянию должного изобретателям.

В 1957 году Министерство обороны США посчитало необходимым разработать надёжную систему передачи данных. Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам (DARPA) предложило спроектировать для этого компьютерную сеть. За эту работу взялись сразу несколько американских вузов, и 2 сентября 1969 года они были объединены в одну сеть, которая получила название ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). А 29 октября 1969 года в 21:00 между двумя её узлами, располагавшимися на расстоянии 640 км, провели первый сеанс связи. Этот эксперимент, по сути, и дал отсчёт появлению Интернета.

За более чем полувековую историю Интернет принёс не только много пользы, но и, как величайшее изобретение в мире, стал источником различных негативных последствий. Например, Всемирную паутину упрекают в разжигании войн и разоблачении организаций, в том числе и государственных.

Однако именно благодаря Интернету у людей появились безграничные возможности. Сегодня ни один офис не обходится без подключения к Сети, невозможно сосчитать количество созданных сайтов. Тут и сделки международного уровня, и помощь в переводах текстов на любой язык. А также масса возможностей заработать, не выходя из дома, или оплатить счета, не тратя своё время в долгих очередях. Так что можно смело сказать, что Интернет принёс больше хорошего, чем плохого.

Приметы 29 октября

Лонгин Сотник

Русская православная церковь 29 октября чтит память святого Лонгина. Он жил в I веке и был воином в римской армии. Лонгину довелось быть одним из стражников, охранявших крест, на котором распяли Иисуса. Считается, что именно Лонгин пронзил копьём тело Спасителя. Кровь попала в глаз воина, и тот, мгновенно излечившись от катаракты, уверовал в Бога. После этого Лонгин бросил службу и отправился в странствие для проповедования христианства. Вернувшись, был убит по приказу Пилата.

В народе этот день называли Лонгин Сотник. Считалось, что солнце в эту дату обладает силой исцеления, следовало больше времени проводить на улице, чтобы "зарядиться" здоровьем. Утром обязательно умывались водой из колодца, чтобы уберечься от болезней глаз. Так как святой Лонгин считался покровителем людей, у которых проблемы со зрением, в этот день можно было помолиться ему и попросить о выздоровлении.

Погодные приметы 29 октября

Иней на деревьях — к похолоданию.

Сильный и порывистый ветер — к дождю.

Облака на небе редкие — к морозам.

Домашняя птица на одной лапе стоит — к похолоданию.

Именинники 29 октября

29 октября именины может отмечать актёр Андрей Цыганов. Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

Сегодня, 29 октября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Алексей;

Георгий;

Евгений;

Иван;

Леонтий. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев