Посол Израиля объяснил секретность в сроках начала наземной операции в Газе

Израильская наземная операция в секторе Газа начнётся внезапно, без предварительных объявлений. Об этом в беседе с ТАСС сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

"Если такие операции начинаются, они начинаются неожиданностью, чтобы создать какое-то преимущество", — объяснил дипломат, отвечая на вопрос о возможных сроках начала наземной операции израильской армии.