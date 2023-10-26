Посол Израиля объяснил секретность в сроках начала наземной операции в Газе
Посол Израиля в РФ Бен Цви: Наземная операция в Газе начнётся неожиданно
Посол Израиля в РФ Бен Цви. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Израильская наземная операция в секторе Газа начнётся внезапно, без предварительных объявлений. Об этом в беседе с ТАСС сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.
"Если такие операции начинаются, они начинаются неожиданностью, чтобы создать какое-то преимущество", — объяснил дипломат, отвечая на вопрос о возможных сроках начала наземной операции израильской армии.
Цви добавил, что сказанное им относится и к запланированной операции в секторе Газа. Он уточнил, что, если заранее объявить дату и время начала военных действий, можно лишиться части преимущества, которое даёт неожиданность.
Напомним, сегодня утром, 26 октября, израильские военные сообщили о проведении спецоперации с использованием танков на севере сектора Газа. В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что этот манёвр состоялся в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. При этом, по данным СМИ, Израиль пока отложил полномасштабную наземную операцию в секторе Газа, чтобы Вашингтон успел перевезти свои системы ПВО в регион. В Кремле заявили, что считают положение в секторе Газа катастрофическим и опасаются его ухудшения в случае начала анонсированной Израилем наземной военной операции.