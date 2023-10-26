Регион

Уведомления отключены

26 октября, 09:49

Посол Израиля объяснил секретность в сроках начала наземной операции в Газе

Посол Израиля в РФ Бен Цви: Наземная операция в Газе начнётся неожиданно

<p>Посол Израиля в РФ Бен Цви. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Посол Израиля в РФ Бен Цви. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Израильская наземная операция в секторе Газа начнётся внезапно, без предварительных объявлений. Об этом в беседе с ТАСС сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

"Если такие операции начинаются, они начинаются неожиданностью, чтобы создать какое-то преимущество", — объяснил дипломат, отвечая на вопрос о возможных сроках начала наземной операции израильской армии.

Цви добавил, что сказанное им относится и к запланированной операции в секторе Газа. Он уточнил, что, если заранее объявить дату и время начала военных действий, можно лишиться части преимущества, которое даёт неожиданность.

Армия Израиля объяснила, зачем провела ночной танковый рейд в Газу

Армия Израиля объяснила, зачем провела ночной танковый рейд в Газу

Напомним, сегодня утром, 26 октября, израильские военные сообщили о проведении спецоперации с использованием танков на севере сектора Газа. В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что этот манёвр состоялся в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. При этом, по данным СМИ, Израиль пока отложил полномасштабную наземную операцию в секторе Газа, чтобы Вашингтон успел перевезти свои системы ПВО в регион. В Кремле заявили, что считают положение в секторе Газа катастрофическим и опасаются его ухудшения в случае начала анонсированной Израилем наземной военной операции.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Палестина
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров