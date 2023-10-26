Типичная палестинская деревня: ЦАХАЛ готовится к наземной операции в "маленькой Газе"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к проведению наземной операции в палестинском эксклаве в "маленькой Газе", специально построенной для этих целей. Как пишет The Wall Street Journal, в такой типичной палестинской деревне солдаты отрабатывают наступательные действия.

Так, на полигоне порядка 600 строений, среди которых — мало- и восьмиэтажные дома, а также копии мечетей. Считается, что такие тренировки помогут солдатам подготовиться к операции с профессиональной и психологической точек зрения.