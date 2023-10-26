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26 октября, 11:02

Типичная палестинская деревня: ЦАХАЛ готовится к наземной операции в "маленькой Газе"

WSJ: ЦАХАЛ отрабатывает вторжение в Газу на учениях в её маленькой копии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к проведению наземной операции в палестинском эксклаве в "маленькой Газе", специально построенной для этих целей. Как пишет The Wall Street Journal, в такой типичной палестинской деревне солдаты отрабатывают наступательные действия.

Так, на полигоне порядка 600 строений, среди которых — мало- и восьмиэтажные дома, а также копии мечетей. Считается, что такие тренировки помогут солдатам подготовиться к операции с профессиональной и психологической точек зрения.

Посол Израиля объяснил секретность в сроках начала наземной операции в Газе

Посол Израиля объяснил секретность в сроках начала наземной операции в Газе

Напомним, по данным американского журналиста Сеймура Херша, поведавшего миру правду о теракте на "Северных потоках", Израиль подготовил сектору Газа участь японской Хиросимы, но без применения атомного оружия. В свою очередь Reuters пишет, что наземная операция предполагает полное уничтожение инфраструктуры, не считаясь с жертвами среди мирного населения. Однако Тель-Авив откладывает её начало, дожидаясь новых систем ПВО от США.

Обложка ©

Getty Images / Mostafa Alkharouf

Матвей Константинов
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