Юморист Пономаренко — об экстренной госпитализации: Плановую операцию пришлось делать раньше

56-летнего юмориста Валерия Пономаренко, которого на днях экстренно госпитализировали, уже перевели из реанимации в обычную палату. В беседе с kp.ru он рассказал, что врачи провели ему плановую операцию.

По данным издания, звезде передачи "Кривое зеркало" удалили тромбы из поражённых сосудов, после чего он какое-то время провёл в отделении реанимации, однако быстро пошёл на поправку и был переведён в обычную палату.

"Всё нормально. Сделали мне операцию. Она вообще-то была плановая, но пришлось делать её немного раньше плана", — сказал артист.

Говоря о возвращении на сцену, юморист отметил, что всё будет зависеть от его состояния здоровья: как скажут врачи, так и будет.

Напомним, вчера о госпитализации актёра сообщил пермский Дворец культуры имени Калинина. Там у него было запланировано выступление, однако концерт пришлось отменить. При этом организаторы не стали совсем разочаровывать публику и экстренно заменили Пономаренко на другую звезду "Кривого зеркала" — Николая Бандурина.