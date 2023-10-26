Юморист Пономаренко — об экстренной госпитализации: Плановую операцию пришлось делать раньше
Валерия Пономаренко перевели из реанимации в обычную палату после операции
56-летнего юмориста Валерия Пономаренко, которого на днях экстренно госпитализировали, уже перевели из реанимации в обычную палату. В беседе с kp.ru он рассказал, что врачи провели ему плановую операцию.
По данным издания, звезде передачи "Кривое зеркало" удалили тромбы из поражённых сосудов, после чего он какое-то время провёл в отделении реанимации, однако быстро пошёл на поправку и был переведён в обычную палату.
"Всё нормально. Сделали мне операцию. Она вообще-то была плановая, но пришлось делать её немного раньше плана", — сказал артист.
Говоря о возвращении на сцену, юморист отметил, что всё будет зависеть от его состояния здоровья: как скажут врачи, так и будет.
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Напомним, вчера о госпитализации актёра сообщил пермский Дворец культуры имени Калинина. Там у него было запланировано выступление, однако концерт пришлось отменить. При этом организаторы не стали совсем разочаровывать публику и экстренно заменили Пономаренко на другую звезду "Кривого зеркала" — Николая Бандурина.
А ранее Лайф рассказывал, что в семье юмориста произошло большое горе — меньше года назад его брат-близнец Александр умер от рака. У него остались жена и двое детей. На лечение близкого Валерий потратил все сбережения, однако это не помогло ни сохранить жизнь Александру, ни сберечь добрые отношения с его супругой. Теперь вдова и брат умершего артиста в крупной ссоре из-за наследства и долгов.