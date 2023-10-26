Израиль выдвинул России требование из-за делегации ХАМАС в Москве

Израиль выступил с осуждением визита представителей палестинского движения ХАМАС в Москву и потребовал от российских властей немедленно выслать делегацию из страны. Об этом сказано в заявлении израильского Министерства иностранных дел.

Ранее сегодня журналистам стало известно о том, что делегация ХАМАС находится с визитом в Москве. Возглавляет её член политбюро палестинского движения Абу Марзук. Это известный политик, заместитель главы политбюро ХАМАС, его глава в 1991–1995 годах. Весной 2018-го в связи с началом в секторе Газа операции под названием "Великий марш возвращения" Абу Марзук тоже прилетал с визитом в Москву, где провёл переговоры с заместителем министра МИД и специальным представителем президента России по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым. Также в Москву должен прилететь "в близкой перспективе" президент Палестины Махмуд Аббас. По словам посла страны, государство высоко ценит позицию Москвы по ситуации в Газе.