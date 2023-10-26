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26 октября, 17:40
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Израиль выдвинул России требование из-за делегации ХАМАС в Москве

Израиль осудил визит делегации ХАМАС в Москву и потребовал выслать её из РФ

<p>Обложка © ТАСС / AP / Pavel Golovkin</p>

Обложка © ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Израиль выступил с осуждением визита представителей палестинского движения ХАМАС в Москву и потребовал от российских властей немедленно выслать делегацию из страны. Об этом сказано в заявлении израильского Министерства иностранных дел.

"Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг, который даёт попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС. Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС", говорится в публикации.

Министерство подчеркнуло, что члены движения несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков.

Путин не будет встречаться с представителями ХАМАС в Москве

Путин не будет встречаться с представителями ХАМАС в Москве

Ранее сегодня журналистам стало известно о том, что делегация ХАМАС находится с визитом в Москве. Возглавляет её член политбюро палестинского движения Абу Марзук. Это известный политик, заместитель главы политбюро ХАМАС, его глава в 1991–1995 годах. Весной 2018-го в связи с началом в секторе Газа операции под названием "Великий марш возвращения" Абу Марзук тоже прилетал с визитом в Москву, где провёл переговоры с заместителем министра МИД и специальным представителем президента России по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым. Также в Москву должен прилететь "в близкой перспективе" президент Палестины Махмуд Аббас. По словам посла страны, государство высоко ценит позицию Москвы по ситуации в Газе.

Юрий Лысенко
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    Комментарий

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    Владимир Волковвчера в 20:33

    Картавая мразь не имеет права что либо требовать у России. Пусть требуют у пиндосов , укров и т.п.

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